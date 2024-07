Julian Nagelsmann voert 2 wijzigingen door bij Duitsland voor absolute kraker tegen Spanje

Duitsland en Spanje gaan vrijdagavond in Stuttgart uitmaken wie zich de eerste halve finalist mag noemen op het EK. Bij Spanje zijn er ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Georgië (4-1) geen wijzigingen in het elftal van Luis de la Fuente. Julian Nagelsmann voert daarentegen wel twee wijzigingen door en heeft bovendien weer geen plek voor Florian Wirtz.

Spanje kwam in de achtste finales tegen Georgië nog op een 0-1 achterstand door een eigen doelpunt van Robin Le Normand, maar de centrale verdediger is ook tegen Duitsland gewoon van de partij. De rest van de verdediging wordt gevormd door Marc Cucurella, Aymeric Laporte en Dani Carvajal. Unai Simón is de doelman bij La Furia Roja.

Ook op het middenveld wordt er niets gewijzigd bij de Spanjaarden. Rodri staat als controlerende middenvelder opgesteld, met voor hem Fabián Ruiz en Pedri. Voorin krijgen Nico Williams, Alvaro Morata en Lamine Yamal het vertrouwen van de bondscoach.

Nagelsmann heeft daarentegen wel twee wijzigingen in zijn elftal ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Denemarken, die met 2-0 werd gewonnen. Manuel Neuer blijft de doelman, maar hij ziet voor zijn neus een ander gezicht in het centrum van de verdediging.

Daar heeft Jonathan Tah namelijk de voorkeur gekregen boven Nico Schlotterbeck. Antonio Rüdiger heeft wel zijn basisplaats behouden. Op de backposities is er gekozen voor Joshua Kimmich en David Raum.

Ook kiest Nagelsmann voor een iets ander middenveld. Robert Andrich, die speciaal voor deze wedstrijd voor een paarse coupe was gegaan, moet genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Op zijn plaats speelt Emre Can. Toni Kroos en Ilkay Gündogan maken het middenveld compleet.

Voorin kiest Nagelsmann opnieuw voor Leroy Sané op de rechterflank. Dit betekent dat Wirtz wederom plaatsneemt op de bank. Sané zal samen met smaakmaker Jamal Musiala moeten gaan zorgen voor de aanvoer richting spits Kai Havertz. Het duel wordt gespeeld in de Mercedez-Benz Arena in Stuttgart en begint om 18.00 uur.

Opstelling Spanje: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams

Opstelling Duitsland:Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Emre Can, Kroos; Musiala, Gündogan, Sané; Havertz

