Nagelsmann kan in openingsduel Duitsland niet beschikken over middenvelder; EK op de tocht

Aleksandar Pavlovic moet het eerste EK-duel van Duitsland, vrijdag tegen Schotland, missen. De middenvelder van Bayern München heeft een ontsteking aan zijn amandelen, die hem verhindert van deelname aan de openingswedstrijd van het toernooi. Mogelijk kiest bondscoach Julian Nagelsmann ervoor om een vervanger voor hem op te roepen.

Tz-journalisten Mano Bonke en Philipp Kessler meldden maandag al dat Pavlovic overweegt om zijn amandelen te laten verwijderen, om eindelijk verlost te zijn van de problemen die hij ermee heeft gehad de afgelopen jaren.

"Misschien moet ik ze verwijderen, omdat ik nu twee of drie keer een amandelontsteking heb gehad en het brengt me iedere keer fysiek achteruit", vertelde Pavlovic. "Het is erg vervelend."

"De operatie kan niet tijdens het seizoen gebeuren, want dan ben ik helemaal out. Ik zal er waarschijnlijk mijn vakantie voor moeten opofferen. Dat is nu belangrijker. Ik wil niet opnieuw ziek worden en twee of drie weken out zijn."

De Duitse voetbalbond gaf dinsdag aan dat Pavlovic de training moest missen wegens 'een infectie', die de twintigjarige middenvelder van Bayern dus in ieder geval de openingswedstrijd van Duitsland op het EK kost.

Florian Plettenberg van Sky Sport schrijft dinsdagmiddag dat Pavlovic na de wedstrijd tegen de Schotten weer hoopt aan te sluiten. Het is echter allerminst zeker dat dat gaat gebeuren, daar zijn rentree bij de spelersgroep afhangt van zijn herstel.

Ook is het mogelijk dat Nagelsmann ervoor kiest om Pavlovic helemaal buiten zijn selectie te houden. Een beslissing daarover is nog niet genomen. De situatie van Pavlovic wordt de komende dagen stevig in de gaten gehouden, voordat er een besluit volgt over het lot van de enkelvoudig international.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!