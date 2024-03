â€˜Naast Feyenoord en PSV denkt ook Ajax aan Vitesse-sensatie Hadj-Moussaâ€™

‘Naast Feyenoord en PSV denkt ook Ajax aan Vitesse-sensatie Hadj-Moussa’

Anis Hadj-Moussa staat naast PSV en Feyenoord ook in de belangstelling van Ajax en PEC Zwolle, zo meldt Foot Mercato. De Algerijnse vleugelflitser wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van Patro Eisden Maasmechelen, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.

Voetbalzone wist eind februari al te melden dat PSV en Feyenoord concreet in de markt zijn voor Hadj-Moussa, die afgelopen interlandperiode debuteerde voor de nationale ploeg van Algerije. Volgens Foot Mercato hebben nu ook Ajax en PEC Zwolle interesse in de linkspoot. In hoeverre er belangstelling is getoond, is vooralsnog onbekend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sinds zijn winterse komst is Hadj-Moussa uitgegroeid tot één van de, zo niet meest dreigende aanvaller van Vitesse. De 22-jarige Algerijn, die geldt als tijdelijke opvolger van Million Manhoef, laat op de rechterflank zien over uitstekende dribbelvaardigheden te beschikken.

Daarnaast was Hadj-Moussa, die af en toe wordt bekritiseerd om zijn tunnelvisie, voor de interlandperiode van grote waarde voor de Arnhemmers door vlak voor tijd de gelijkmaker te produceren tegen Almere City. Vlak voor tijd schoot Hadj-Moussa nog keihard tegen de lat, waardoor de 1-1 tussenstand ook de eindstand betekende.

In principe keert Hadj-Moussa in de zomer terug naar Patro Eisden, dat vijfde staat op het tweede niveau van België en nog volop meestrijdt om promotie naar de Jupiler Pro League. De kans dat hij bij Patro Eisden blijft, lijkt gezien zijn spectaculaire ontwikkeling echter klein.

Tot de zomer aanbreekt zal Hadj-Moussa het seizoen goed willen afsluiten bij Vitesse, dat er slecht voorstaat in de Eredivisie. Mede doordat de must win-wedstrijden tegen RKC Waalwijk (3-1) en Almere City slechts één punt opleverden, staan de Arnhemmers vijf punten onder de veilige vijftiende plaats.

Zowel RKC als Excelsior heeft vijf punten meer dan Vitesse, dat met acht wedstrijden te gaan de nodige punten moet verzamelen. De ploeg van trainer Edward Sturing neemt het zaterdag in Alkmaar op tegen AZ.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties