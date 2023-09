Na interlandblessures meevaller voor Feyenoord; middenvelder speelgerechtigd

Woensdag, 13 september 2023 om 10:38 • Lars Capiau • Laatste update: 11:04

Mats Wieffer is toch speelgerechtigd voor het Champions League-duel met Celtic volgende week dinsdag. Er werd gevreesd dat de 23-jarige middenvelder vanwege zijn drie gele kaarten in de vorige Europese campagne niet mee zou mogen doen tegen de Schotten, maar alleen Santiago Giménez is geschorst bij de eerste wedstrijd van de Rotterdammers in het miljardenbal.

Feyenoord werd vorig seizoen in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. Omdat Wieffer in die wedstrijd zijn derde gele kaart van de campagne pakte, wat een automatische schorsing in de volgende wedstrijd betekent, werd door enkele media verwacht dat de schorsing doorgetrokken zou worden naar het huidige seizoen. Dat is echter niet het geval, blijkt uit documentatie van de UEFA.

Het is een meevaller voor Feyenoord, waar het de club in de interlandperiode niet bepaald voor de wind ging. Eerst haakte Lutsharel Geetruida op de afsluitende training naar aanloop van het met 1-2 gewonnen duel met Ierland geblesseerd af bij het Nederlands elftal, waarna Ayase Ueda in de wedstrijd tegen Duitsland geblesseerd raakte.

Waar bij Geertruida de blessure mee lijkt te vallen en de verwachting is dat hij tegen Celtic 'gewoon' kan spelen, geldt dat voor Ueda in ieder geval niet. De Japanner ligt er naar verwachting wekenlang uit met een spierblessure, zo communiceerde de Rotterdammers eerder al via de clubkanalen. Daarmee mist de spits niet alleen het treffen met de Schotten, maar vermoedelijk ook de wedstrijd tegen Ajax.

Vooral het ontbreken van Ueda zal een fikse aderlating zijn voor coach Arne Slot. De oefenmeester staat met het ontbreken van zowel Ueda als Giménez voor een lastige puzzel in zijn voorbereiding naar het Champions League-duel. Slot moet met Igor Paixão, Luka Ivanusec, Calvin Stengs, Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en Leo Sauer het spitsprobleem zien op te lossen. Ook moeten de Feyenoorders geduld hebben met de nog altijd van een blessure herstellende Justin Bijlow.