MVV lijdt ondanks goal Bryan Smeets voor derde wedstrijd op rij puntenverlies

Maandag, 30 oktober 2023 om 21:59 • Mart van Mourik

Jong FC Utrecht en MVV Maastricht hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden. In het Keuken Kampioen Divisie-duel kwamen de Zuid-Limburgers in de 35ste speelminuut op voorsprong dankzij Bryan Smeets, maar binnen enkele minuten na de openingstreffer zette Tobias Augustinus-Jensen de eindstand op het scorebord: 1-1. Jong FC Utrecht en MVV bezetten na respectievelijk elf en twaalf wedstrijden de vijftiende en zestiende plek op de ranglijst.

Jong FC Utrecht - MVV Maastricht 1-1

Al in de achtste speelminuut kwam Jong FC Utrecht dicht bij de openingstreffer. Augustinus-Jensen veroverde de bal en beproefde zijn geluk met een schot van afstand, maar Romain Matthys tikte de bal tegen de lat. Toch was het MVV dat de voorsprong pakte. Leroy Labylle bezorgde een voorzet bij Smeets, die de bal licht toucheerde en profiteerde van de misser van doelman Kevin Gadellaa: 0-1. Zes minuten later kwam de Utrechtse beloftenploeg op gelijke hoogte. Op aangeven van Olivier van Eldik zorgde Augustinus-Jensen voor de 1-1. In het tweede bedrijf probeerden beide teams nog een doorbraak te forceren, maar die werd niet meer gevonden.