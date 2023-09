Mundo Deportivo ontkracht ongunstige voorwaarde in contract Frenkie de Jong

Vrijdag, 29 september 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

FC Barcelona heeft de gesprekken gestart met Frenkie de Jong over een verlenging van zijn contract. De Nederlander ligt nog tot medio 2026 vast in het Spotify Camp Nou, maar als het aan de technische leiding ligt komt daar twee jaar bij. Mundo Deportivo weet dat Deco zijn volledige vertrouwen heeft uitgesproken in De Jong en er alles aan zal doen om het contract te verlengen.

Barcelona heeft de voorbije weken meermaals laten doorschemeren dat de wil om de verbintenis te verlengen groot is. De Jong staat zelf ook positief tegenover een langer verblijf bij de Catalaanse grootmacht. Barça ziet in De Jong een vast gezicht voor de toekomst en wil dat laten blijken middels een nieuw vijfjarig contract onder opgewaardeerde voorwaarden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mundo Deportivo schrijft dat het belang van Barcelona niet ligt bij het genereren van een 'Fair-Play-salaris', zoals dat wel gebeurde bij onder meer Marc-André ter Stegen. De Duitser heeft een speciale salarisconstructie in zijn contract laten opnemen om de komst van João Cancelo mogelijk te maken. Ter Stegen stelt het geld uit dat hem in de eerste twee seizoenen is beloofd, om het salaris in de laatste jaren te verhogen.

Dat zo'n dergelijke constructie ook in het contract van De Jong zou komen wordt nu ontkracht. "Dat is niet waar", schrijft Mundo Deportivo. "Indien verlengd wordt met Frenkie de Jong is dat puur op sportieve voorwaarden." Deco maakt nog geen haast met de ondertekening, maar wil de kwestie ook niet te lang uitstellen. De komende weken zal een ontmoeting plaatsvinden met zaakwaarnemer Ali Dursun om de situatie te bespreken.