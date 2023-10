Mudryk maakt eerste goal na 24 duels voor Chelsea, dat na een maand weer wint

Maandag, 2 oktober 2023 om 22:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:07

Chelsea heeft maandagavond de eerste competitieoverwinning sinds 25 augustus geboekt.

De ploeg van manager Mauricio Pochettino was op bezoek bij stadgenoot Fulham met 0-2 te sterk. Het was een mooie avond voor Mykhaylo Mudryk, die na 24 wedstrijden voor the Blues eindelijk zijn eerste treffer maakte en daardoor van de hatelijke nul af is. Het andere doelpunt kwam op naam van ex-Vitessenaar Armando Broja.

Pochettino voerde drie wijzigingen door vergeleken met het competitieduel met Aston Villa (0-1 verlies). Raheem Sterling, Nicolas Jackson en Malo Gusto werden vervangen door respectievelijk Cole Palmer - die daardoor zijn basisdebuut in de Premier League maakte voor the Blues - Broja en Axel Disasi. Kenny Tete ontbrak aan de kant bij Fulham. De Nederlander heeft liesklachten.

Zo scoor je in de maand september geen enkel doelpunt in de Premier League en dan scoor je ineens 2??x in twee minuten ?? ??? https://t.co/PG6Vkwyewp#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #FULCHE #PremierLeague pic.twitter.com/vps9XFv1RK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 2, 2023

De eerste kans van de wedstrijd was na tien minuten spelen voor Mudryk. De Oekraïner werd in stelling gebracht door Enzo Fernández, maar schoot huizenhoog over. Enkele minuten later was het Mudryk die als laatst kon lachen. Toptalent Levi Colwill gaf een uitstekende pass op de buitenspeler, die de bal op zijn borst aannam en met links onder Fulham-keeper Bernd Leno doorschoof: 0-1. Mudryk moest 24 wedstrijden wachten op zijn eerste treffer namens Chelsea. Maandagavond was het dan eindelijk zover.

Eén minuut later verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Ditmaal kwam Broja op het scorebord. Palmer onderschepte een slechte pass van Tim Ream en gaf direct mee aan Broja. De Albaniër werkte de bal met flink wat fortuin in de goal en breidde de marge daardoor uit naar twee: 0-2. The Blues bleven doordrukken en kwamen na die treffers meermaals voor het doel van Leno. Mudryk en Fernández zagen hun pogingen echter op niets uitlopen.

Broja had vrijwel direct na rust de derde treffer moeten binnenschieten. De spits werd uitstekend bediend door Palmer, maar werkte de bal van enkele meters afstand over het doel. Fulham kwam vergeleken met het eerste bedrijf wat beter uit de kleedkamer, maar tot hele grote kansen leidde dat niet per se gelijk. Sterker nog, het mocht van geluk spreken dat de score bleef zoals hij was. Ian Maatsen, die in de rust was ingevallen voor Mudryk, was namelijk heel dicht bij zijn eerste treffer in de hoofdmacht van Chelsea.

De Nederlander raakte de paal na een goede inzet, waarna Leno voorkwam dat Fernández de rebound kon binnenschieten. Fulham kreeg ruim een kwartier voor tijd dé kans op de aansluitingstreffer via Sasa Lukic, maar de Serviër stuitte vanaf enkele meters van het doel op de voeten van Robert Sánchez.

Chelsea stijgt door de overwinning naar plek elf en staat nu op nog maar één punt afstand van Manchester United. Fulham zakt naar plek dertien. De ploeg van Pochettino gaat zaterdag op bezoek bij Burnley, terwijl the Cottagers het in eigen huis opnemen tegen promovendus Sheffield United.