Mossou op de banken: â€˜Hij denkt sneller dan een mens ooit kan lopenâ€™

Mossou op de banken: ‘Hij denkt sneller dan een mens ooit kan lopen’

Sjoerd Mossou heeft in zijn nieuwste column in het Algemeen Dagblad een lans gebroken voor Daley Blind. De verdediger annex middenvelder is een van de regisseurs van stuntploeg Girona en gaat verrassend aan kop in LaLiga.

Blind maakte afgelopen zomer de overstap van Bayern München naar Girona en die stap blijkt een schot in de roos te zijn. De Nederlander speelt nagenoeg alles en neemt zijn ploeg wekelijks bij de hand.

"Blind is de meester van de vertraagde versnelling", ziet ook Mossou. "De man aan de knoppen van het spel van Girona, vermoedelijk de best voetballende ploeg van Europa op dit moment."

"Een jongen van 33 die bewijst dat Willem van Hanegem gelijk heeft, ook anno 2024 nog: snelheid bestaat niet. Voetbal is niet slechts een spel van snelheid, dat lijkt maar zo, doordat tegenwoordig 99,9 procent van alle topspelers enorm hard kan lopen."

Volgens Mossou is voetbal een spel van ruimte en tijd. "Van ruimtes sneller en beter herkennen dan je tegenstander. Van steeds nieuwe ruimtes scheppen, liefst met een perfect verplaatste bal, op exact het juiste moment, op precies de juiste snelheid."

Juist dat aspect beheerst Blind. "Deze voetballer oogt traag, maar is juist exact het tegenovergestelde van dat, domweg omdat hij sneller denkt dan een mens ooit kan lopen. Deze speler ziet de ruimtes simpelweg eerder dan u of ik: verdomd, de bal is er al onderweg naartoe."

Mossou heeft een dringend advies. "Neem eens de moeite om negentig minuten lang aandachtig naar Daley Blind te kijken bij Girona. Hier zie je wat er gebeurt als je de snelste denker de regie geeft, zelfs wanneer die speler al 380.000 keer is afgeschreven."

"Als u na die negentig minuten nog steeds vindt dat Blind een overschatte speler is, die onterecht 104 interlands heeft gespeeld omdat hij het zoontje is van die en het vriendje van die, dan is er helaas maar één conclusie mogelijk. U heeft er geen verstand van."

