Morata spreekt zich uit over depressie: ‘Het was voor mij het beste om Spanje te verlaten’

Europees kampioen Álvaro Morata onthult in een interview met de Spaanse radiozender Cope dat hij de afgelopen maanden last had van een depressie. De spits besloot mede daardoor om te vertrekken uit Spanje.

Morata wist afgelopen zomer met Spanje het EK te winnen. Het had niet veel gescheeld of de aanvaller had niet eens deelgenomen aan het toernooi.

“Er was een periode waarin ik het bijna niet voor elkaar kreeg om mijn voetbalschoenen aan te trekken. Drie maanden voor het EK wist ik niet of ik ooit nog een wedstrijd zou spelen. Ik wist niet wat er met me aan de hand was”, zegt de aanvoerder van het Spaanse voetbalelftal over zijn mentale problemen.

Morata kreeg onder andere te maken met paniekaanvallen. “Op momenten waarop je depressief bent, zit er altijd iemand in je hoofd waar je tegen moet vechten", vertelt hij. "Het maakt daarbij niet uit wat voor werk je doet of in welke situatie in je leven je bevindt."

De spits van AC Milan is al jaren het mikpunt van spot en wordt veelvuldig belaagd op straat vanwege zijn prestaties. De 31-jarige Spanjaard durfde daarom niet zomaar meer met zijn kinderen op straat te lopen, die ondertussen ook niet meer met hem wilden winkelen.

De mentale problemen van Morata en de gebeurtenissen in Spanje hebben ervoor gezorgd dat hij besloot om het land te verlaten. “Het was voor mij het beste om Spanje te verlaten. Iedereen schreef maar wat hij dacht. Er kwamen dingen naar buiten die naar mijn mening buitensporig waren. Ik besefte dat me dat in Italië niet zou overkomen. Ik kon het niet verdragen”, geeft hij aan.

Inmiddels gaat het beter met de spits, mede door hulp van een psychiater, Atlético-trainer Diego Simeone en teamgenoot Koke. Afgelopen zomer maakte Morata dus de overstap naar Italië. Bij Milan was hij tot nu toe twee keer trefzeker in zeven duels.