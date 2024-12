'Mohamed Salah kan Liverpool inruilen voor twaalfvoudig landskampioen uit topcompetitie'

Met een assist en een rake strafschop bewees Mohamed Salah tegen Manchester City (2-0 winst) nog maar eens zijn waarde voor Liverpool. In de kranten en bladen gaat het de laatste tijd vooral veel over de toekomst van de Egyptenaar met een aflopend contract. Volgens L'Équipe, bijvoorbeeld,geniet Salah interesse van twaalfvoudig Frans landskampioen Paris Saint-Germain.

Als aangever op Cody Gakpo had de steraanvaller zondagmiddag een grote rol in de openingstreffer in de Premier League-topper. Ruim tien minuten voor tijd speelde Salah vanaf elf meter bovendien het slotakkoord.

En dat in een week waarin het veelvuldig over zijn persoon gaat in de (Britse) pers. Salah beschikt over een komende aflopende verbintenis bij Liverpool en naar eigen zeggen heeft hij nog geen voorstel voor een verlenging op de deurmat gehad.

"Ik ben momenteel meer op weg naar de uitgang dan dat ik echt deel uitmaak van de club. Ik heb nog geen voorstel ontvangen", verklaarde Salah in gesprek met NBC Sports Soccer. "We zijn bijna in december en ik heb nog geen aanbieding ontvangen om bij Liverpool te blijven. Daarom heb ik ook het gevoel dat het einde hier nadert."

Enkele dagen later verzekert L'Équipe dat, mocht de clubtopscorer van the Reds daadwerkelijk geen nieuw contract tekenen op Anfield, Salah zijn carrière kan vervolgen in Parijs. PSG zit het vinkentouw, zo klinkt het.

De Franse krant baseert zich op 'Engelse bronnen', die weten dat Salah en de Parijse club al meerdere gesprekken voerden. "De kans dat Salah bij PSG eindigt bestaat."

Onzekerheid over zijn toekomst of niet, de pijlsnelle linkspoot kent een seizoen zo productief als men van hem gewend is. Zo leverde hij in dertien Premier League-wedstrijden elf doelpunten en zeven assists af, terwijl Liverpool onder zijn aanvoering fier aan kop gaat.