Mohamed Salah is niet te stoppen en zorgt voor primeur in het shirt van Egypte

Donderdag, 16 november 2023 om 21:06 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:10

Egypte is uitstekend begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Het Noord-Afrikaanse land was donderdag met liefst 6-0 te sterk voor Djibouti. Mohamed Salah was goed voor liefst vier treffers, iets wat hem nog niet eerder lukte in een interland. Mostafa Mohamed en Mahmoud Hassan – alias Trézéguet - zetten de andere treffers op het bord.

Na ruim een kwartier kwam Egypte op voorsprong. De bal werd veroverd op de helft van Djibouti, waarna Salah een lage voorzet van Mohamed kon binnentikken: 1-0.

Enkele minuten later ging de bal op de stip voor Egypte, na een overtreding op Omar Kamal. Salah benutte het buitenkansje, door de bal keihard door het midden te schieten.

De 3-0 en 4-0 vielen in de tweede helft. Eerst tikte Salah een voorzet van Ahmed Aboul-Fotouh bij de tweede paal binnen, even later schoot de Liverpool-ster de bal uit de draai knap in de verre hoek.

Daarmee had hij vier keer gescoord, iets wat hem nog nooit lukte in het shirt van Egypte. In de Premier League deed hij dat overigens wel al een keer: namens Liverpool tegen Watford in maart 2018 (5-0). Voor Egypte staat Salah inmiddels op 52 goals in 92 interlands.

Uit de rebound maakte Mohamed in de 73ste minuut de 5-0, waarna Hassan na een goede actie en een schot in de verre hoek de eindstand op het bord zette: 6-0.

Egypte gaat nu aan kop in de WK-kwalificatiepoule, waar naast Djibouti verder ook Ethiopië, Sierra Leone, Burkina Faso en Guinee-Bissau zitten. Zondag gaat Egypte op bezoek bij Sierra Leone.