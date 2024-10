Steven Berghuis maakt mogelijk rentree tijdens Feyenoord - Ajax

Steven Berghuis behoort mogelijk tot de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel met Feyenoord van woensdag (18.00 uur). De oud-Feyenoorder staat al sinds begin september aan de kant vanwege blessureleed.

De aanvallende middenvelder, die ook op de rechter vleugel uit de voeten kan, is dus mogelijk hersteld van zijn blessure. Afgelopen zondag, tijdens het duel met Willem ll (1-0 overwinning), zat Berghuis nog op de tribune.

Francesco Farioli heeft op de persconferentie op dinsdagmiddag gemeld dat vandaag wordt besloten of Berghuis er morgen bij kan zijn. “Voor Berghuis geldt dat hij misschien in actie kan komen en erbij is morgen, dat gaan we na de training evalueren”, geeft Farioli aan.

De laatste wedstrijd waarin Berghuis in actie kwam, was de Europa League-voorronde-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok. Deze wedstrijd op bezoek in Polen werd met 1-4 gewonnen.

Naast de creatieveling zijn er nog drie spelers waarvoor de Klassieker wel te vroeg komt. Gaston Ávila, Kristian Hlynsson en Sivert Manssverk zijn namelijk nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

“Hij is op de weg terug, maar conditioneel moet hij nog beter worden”, gaf de Italiaanse coach aan over Hlynsson.

Na de 6-0 en de 0-4 nederlagen tegen Feyenoord van afgelopen seizoen, wil Ajax zich natuurlijk erg graag revancheren. Dit kan dus mogelijk met Berghuis in de selectie. “Dat is een mogelijkheid”, vertelde Farioli.

