Huldiging van Ajax mogelijk alcoholvrij: 'Ajax en alcohol is giftig mengsel, dus controleren bij ingang'

Als het aan de Vereniging Buurtbelang Museumplein ligt, dan wordt er bij een eventuele huldiging van Ajax geen alcohol geschonken, zo weet AT5 te melden. Volgens Jan Schrijver, voorzitter van de vereniging, is Ajax en alcohol een 'giftig mengsel'.

Ajax is na het winnen van prijzen vaak gehuldigd op het Museumplein. Vanuit het oogpunt van beveiliging werden de festiviteiten de laatste jaren regelmatig verplaatst naar de Johan Cruijff ArenA of daar net buiten. Op de laatste huldiging van Ajax op het Museumplein in 2019 kwamen maar liefst 100.000 mensen af.



Het Museumplein werd in 2022, toen Ajax voor het laatst kampioen werd, overgeslagen. Er waren destijds te weinig beveiligers voorradig, waardoor door de clubleiding werd uitgeweken naar de ArenA.



''Ik hoop dat het dit jaar goed gaat'', kijkt Halsema met optimisme naar een eventueel kampioensfeest van Ajax in april of mei. ''Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen, maar we zijn ons er wel van bewust dat we voldoende beveiliging nodig hebben, mocht het Museumplein ter sprake komen.''



De burgemeester heeft in ieder geval een duidelijke voorkeur voor het Museumplein, mocht Ajax PSV inderdaad onttronen als kampioen van Nederland. ''Ja, absoluut'', zo klinkt het uit de mond van de ervaren politicus.

Maar dat feest moet mogelijk gevierd worden zonder alcohol. “Als dat maar goed gaat”, reageert de voorzitter van de vereniging tegenover de lokale omroep. De Amsterdammer denkt dat een alcoholverbod wel te handhaven is.

“In Rotterdam kon het toch ook? “Je kunt gewoon controleren bij de ingang, dat deden ze in 2019 ook al”, klinkt het uit de mond van Schrijver. De gemeente Amsterdam vindt het te voorbarig om te reageren op de wens van de buurtbewoners.