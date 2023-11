Moet Ronald Koeman blik verruimen? ‘Overtuigd dat ik klaar ben voor Oranje’

Zaterdag, 11 november 2023 om 07:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:28

Thijs Dallinga is ervan overtuigd dat hij de kwaliteiten heeft om het Nederlands elftal te halen. De 23-jarige spits is bezig aan een goed seizoen bij Toulouse, maar heeft nog niet met de bondscoach van Oranje gesproken.

Dallinga was donderdagavond nog namens Toulouse trefzeker tegen Liverpool Mede dankzij zijn treffer wonnen de Fransen met 3-2 van een veredelde B-keus van Jürgen Klopp. Twee weken geleden was hij óók al trefzeker the Reds.“Ik merk dat ik steeds beter word", vertelt Dallinga aan het Dagblad van het Noorden.

“Je went aan wedstrijden spelen op het hoogste niveau tegen topclubs, groeit vanzelf mee met de intensiteit en alles wat op dit level wordt gevraagd. Ik ben inmiddels een heel andere voetballer geworden dan bij FC Groningen of toen ik Nederland twee jaar geleden achter me liet als topscorer van de eerste divisie bij Excelsior.”

De geboren Groninger was dit seizoen al goed voor zes goals in vijftien duels, terwijl hij de vorige jaargang achttien keer trefzeker was voor Toulouse. Tot een oproep voor het grote Oranje heeft het echter nog niet geleid. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet gevoel heb dat ik dichterbij kom, maar ik ben natuurlijk niet degene die de namen op papier zet. Ik heb daar geen invloed op.”

“Ik ben afhankelijk van de mensen die daarover beslissen”, vervolgt Dallinga. “Zelf moet ik gewoon zorgen dat ik goed presteer, zodat ze op den duur niet meer om me heen kunnen. We zullen zien wanneer het moment daar is."

Toch hoopt de spits stiekem dat hij op de korte termijn door Koeman wordt opgeroepen. “Dat zou zeker ontzettend mooi zijn. Voor mezelf ook, omdat ik uiteindelijk toch de kwaliteit eruit heb gehaald waarvan ik altijd overtuigd ben geweest dat het erin heeft gezeten.”

Nog geen oproep

Dallinga behoorde afgelopen zomer wel tot de kern van Jong Oranje op het jeugd-EK in Georgië en speelde in totaal negen jeugdinterlands voor het Nederlands elftal. De roep om een uitverkiezing van de spits voor 'het echte Oranje' wordt in ieder geval steeds groter. Zo vinden de ESPN-analisten Kenneth Perez en Marciano Vink Dallinga's cijfers te indrukwekkend om onbeloond te laten worden. "Voor mij moet hij erbij zitten. Als je al zo'n probleem hebt met aanvallers, en je hebt iemand die ze zo makkelijk maakt internationaal, moet je minimaal een kans krijgen”, aldus Vink.

Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam is dezelfde mening toegedaan. Dallinga moet onder meer Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Brian Brobbey (Ajax) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) voor zich dulden. Krabbendam vraagt zich af wanneer Dallinga wél een kans gaat krijgen. “We hebben het een tijd geleden toch ook al gezegd? Als je geen spits hebt, ga je kijken welke spits in het buitenland wel eens een doelpunt maakt. Dallinga doet dat!”