Moet Alex Kroes een belletje plegen? 'Mijn droom is om dat Ajax-shirt weer aan te trekken'

Daley Blind zou als speler graag nog eens terugkeren bij Ajax. Dat zegt de 34-jarige verdediger van Girona in de NTR-serie Voetbalsporen. Wel weet Blind dat een rentree lastig wordt naarmate de tijd vordert.

In januari 2023 vertrok Blind halsoverkop bij Ajax na een conflict met toenmalig trainer Alfred Schreuder. “Toen ik terugkeerde voor mijn tweede periode bij Ajax, was het wel de bedoeling om daar af te sluiten. Helaas is dat anders gelopen. Het is nog steeds het pijnlijkste moment uit mijn carrière”, blikt de Amsterdammer terug.

Blind houdt nog steeds enorm veel van de club uit zijn geboortestad. “Ajax betekent voor mij eigenlijk alles. Ik ben daarmee opgevoed door mijn vader. Je bent op een gegeven moment niet alleen een speler, maar ook supporter van de club. Dat gevoel is nooit meer weggegaan.”

“Twee jaar geleden ben ik toch vertrokken bij Ajax. Ik denk dat het een heel abrupt moment was. Niet wat ik voor ogen had en zeker niet de manier waarop. Door een conflict was er op dat moment helaas geen toekomst meer”, aldus Blind.

Blind laat zijn grootste wens doorschemeren. “De droom is nog steeds om ooit dat Ajax-shirt weer aan te trekken. Ik weet dat dit naarmate de tijd vordert lastiger wordt.” Bij Girona ligt Blind nog tot medio 2026 vast.

“Je moet natuurlijk reëel blijven. Maar ja, dromen mag. Hoe erg ik het ook naar mijn zin heb bij Girona. Ik weet niet wat dat is, maar het is iets dat leeft bij mij en bij mijn vader”, besluit Blind.

In twee verschillende periodes kwam Blind tot liefst 333 officiële wedstrijden namens Ajax. De 108-voudig international van Oranje won liefst elf prijzen met de Amsterdamse club.