Moet Ajax streep zetten door transferdoelwit? 'Verdient 6 miljoen meer dan salarisplafond'

Ajax heeft op dit moment geen aanbiedingen voor Christian Eriksen gedaan, zo meldt Voetbal International-journalist Tim van Duijn. De voormalig Ajacied kwam dit seizoen nog geen minuut in actie voor Manchester United en lijkt te mogen vertrekken.

Het is nog maar de vraag of Ajax werk kan maken van de komst van Eriksen. De Amsterdammers worden al de gehele zomer gelinkt aan de Deens international.

Zoals bekend moet technisch directeur Alex Kroes eerst spelers verkopen om nieuwe aanwinsten te kunnen presenteren. Eriksen met een definitieve transfer terughalen, lijkt sowieso uitgesloten.

“Hij verdient zes miljoen meer dan het salarisplafond van Ajax”, schrijft Van Duijn op X. Engelse media schreven eerder nog dat Ajax hoopt Eriksen te huren.

De aanvallende middenvelder moet het dit seizoen doen met een bijrol onder manager Erik ten Hag. Tijdens de verloren strijd om de Community Shield tegen Manchester City (2-1) bleef hij negentig minuten op de bank. Datzelfde gold vervolgens voor de competitieduels met Fulham (1-0 winst) en Brighton & Hove Albion (2-1 verlies).

Eriksen debuteerde in 2010 in het betaald voetbal bij Ajax. Hij speelde uiteindelijk liefst 163 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin was de inmiddels 32-jarige Deen goed voor 32 goals en 65 assists.

Weghorst

Het is goed mogelijk dat Ajax in de laatste week van de zomerse transferwindow nog werk gaat maken van Wout Weghorst. De spits, die nog één jaar onder contract ligt bij Burnley, heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Nederland.

Volgens Van Duijn is er geld om de Oranje-international te halen indien Ajax zich donderdag weet te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Het heenduel van de play-offs werd vorige week met 1-4 gewonnen bij Jagiellonia Białystok.