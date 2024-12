Mmaee schiet er drie in en helpt MVV eigenhandig langs Jong AZ

MVV heeft maandagavond voor de tweede week op rij drie punten gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong AZ was Camil Mmaee met een hattrick eigenhandig verantwoordelijk voor de zege: 2-3.

Jong AZ nam nog wel de leiding op het eigen Sportcomplex Kalverhoek. Lequincio Zeefuik wist sterk de bal af te schermen en zette Jayen Gerold één op één met MVV-doelman Romain Matthys, waarbij de middenvelder als beste uit de partij kwam: 1-0.

Daarna was het de beurt aan Mmaee om de show te stelen. Met een hattrick zou hij de koers van het duel compleet wijzigen. Zijn voorstelling begon in minuut 22.

In eerste instantie wist Tristan Kuijsten, keeper van Jong AZ, redding te brengen op een poging van Ilano Silva Timas. De rebound was vervolgens aan Mmaee besteed: 1-1.

Zeven minuten later was het andermaal raak voor de Marokkaanse aanvaller. Achterin was het inleveren geblazen bij de Alkmaarse beloften, waarna Bryan Smeets zijn spits Mmaee voor de keeper kon zetten. Via een Jong AZ-been plofte de bal binnen: 1-2.

Na de rust completeerde Mmaee zijn hattrick. Uit een snelle uitbraak werd hij bediend door Timas en maakte de Marokkaans jeugdinternational de 1-3.

De thuisploeg maakte het nog spannend richting het einde van het duel toen Jayden Addai via een Maastrichts been de aansluitende 2-3 op het bord zette. Een slotfase met veel druk van Jong AZ volgde, maar de gelijkmaker bleef achterwege. Zo werd hattrick hero Mmaee alsnog de matchwinner.