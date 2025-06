Lamine Yamal verschijnt in Rio de Janeiro plots met Braziliaanse sterspeler kort na vakantie met Fati Vázquez

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lamine Yamal, die vakantie viert met Neymar jr.

Lamine Yamal is volop aan het genieten van zijn vakantie. Waar de aanvaller van FC Barcelona de afgelopen dagen opdook op het Italiaanse eiland Pantelleria met de twaalf jaar oudere influencer Fátima Vázquez, is hij nu aangekomen in Rio de Janeiro.

Op zijn eigen Instagram toonde Yamal al beelden van zijn aankomst in de Braziliaanse kustplaats, en enkele uren later verschijnt hij plots op de Instagram Stories van Neymar.

De bijna achttienjarige vleugelspits kan momenteel ontspannen, aangezien FC Barcelona niet deelneemt aan het WK voor clubs.