Speler FC Barcelona wordt uitgekotst: ‘Hij bedriegt teamgenoten, de trainer en fans’

Joan Collet, voormalig voorzitter van Espanyol, heeft zich keihard uitgelaten over de nieuwste aanwinst van FC Barcelona. Doelman Joan García maakte de overstap van los Pericos naar de aartsrivaal, en dat is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten.

Veel supporters en teamgenoten voelen zich ‘voorgelogen’ door de keeper die naar FC Barcelona is vertrokken. Barça heeft voldaan aan de afkoopclausule van 25 miljoen euro in het contract van García, die zelf ook een persoonlijk akkoord bereikte.

Eerder maakte fans hun onvrede al kenbaar over de stap die García neemt door teksten als ‘rat’ en ‘verrader’ op de muren te kalken in zijn geboortedorp Sallent. Daarnaast zouden ook teamgenoten ontstemd zijn over het besluit om naar Barcelona te gaan.

Nu spreekt Collet zich fel uit tegen de transfer van García. In gesprek met RAC1 laat de voormalig voorzitter van Espanyol weten ‘niets te snappen’ van de keuze van de keeper.

“Ik kan er slecht tegen dat hij naar de rivaal is gegaan”, zo begint Collet. “Het is weliswaar geen sportieve rivaal, maar wel een ‘sociale’ rivaal. De wijze waarop hij vertrokken is, is ook niet correct.”

“Hij heeft teamgenoten, de trainer, én de fans bedrogen. Hij is in zee gegaan met de duivel. Ik wil dat hij uitgefloten wordt als hij tegen Espanyol speelt komend seizoen. Uiteraard wil ik geen geweld zien of beledigingen horen.”

“Als ik de trainer van Espanyol was, dan zou ik in de kleedkamer een foto ophangen van Joan García die het clublogo kust”, besluit Collet.