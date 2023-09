Mislintat zag transfertarget naar PSV vertrekken: ‘Hij paste niet in ons budget’

Maandag, 4 september 2023 om 07:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:32

Sven Mislintat heeft overwogen Jerdy Schouten deze zomer naar Ajax te halen. Dat bevestigt de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers tegenover verschillende media, waaronder De Telegraaf. Schouten – inmiddels speler van PSV – stond hoog op het verlanglijstje van Mislintat, maar werd uiteindelijk te duur bevonden. Mislintat besloot in zijn plaats Sivert Mannsverk aan te trekken. De td van Ajax gaat tevens in op de misgelopen transfer van Eduard Spertsyan en het perspectief voor Owen Wijndal.

"Zeker", antwoordt Mislintat als hij de vraag krijgt over of Schouten deze zomer te duur voor Ajax was. PSV moest Bologna uiteindelijk 12 miljoen euro betalen voor de 26-jarige middenvelder. Mislintat wilde zo ver niet gaan. "Op het moment dat hij beschikbaar was, paste dat niet in ons budget. En daarom hebben we voor andere aankopen gekozen, waar we heel blij mee zijn."

Met dat laatste doelt Mislintat vermoedelijk op in ieder geval Mannsverk. De defensieve middenvelder werd op de slotdag van de transfermarkt voor zes miljoen euro overgenomen van Molde FK. Wie Ajax niet besloot te halen, was Spertsyan. Dat was een collectief besluit binnen de club, vertelt Mislintat. "Het goede is dat de verschillende onderdelen in onze club goed samenwerken. We hebben de rvc, we hebben de directie, we hebben een soort van technisch comité en wij discussiëren. De discussie ging niet over zijn kwaliteiten, maar over het feit dat hij in Rusland speelde. Hij had een geweldige speler voor ons kunnen zijn."

'Goede jongen' Wijndal hoeft niet weg: "Maar ik begrijp dat hij moeite heeft met de situatie"

Ook het perspectief van Wijndal komt aan bod. Gastón Ávila en Borna Sosa werden deze zomer gehaald, waardoor Wijndal op de derde plaats in de pikorde is beland. "De komst van Sosa heeft voor onze andere linksbacks natuurlijk wel iets veranderd, vooral voor Owen Wijndal is het moeilijk", zegt Mislintat. "Anass Salah-Eddine kan namelijk ook nog op andere posities spelen en is een paar jaartjes jonger. Owen is een goede jongen, een prima linksback, maar het is een feit dat er nu veel concurrentie is. Van mij hoeft hij niet weg, maar ik begrijp dat hij moeite heeft met de situatie."