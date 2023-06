Mislintat noemt drie spelers die ‘het meest aantrekkelijk zijn voor grote clubs’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:59

Sven Mislintat hoopt zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen voor het vlaggenschip van Ajax. Donderdag werd bekend dat de Duitser niets voelt voor een langer verblijf van John Heitinga. Naast het aanstellen van een nieuwe trainer zal Mislintat zich ook moeten buigen over de samenstelling van de selectie. Twee posities hebben in zijn ogen hoge prioriteit.

De Telegraaf schrijft dat Mislintat 'fel' reageerde toen hem gevraagd werd of het moeilijk was om met Heitinga een clubicoon te liquideren. "Het gaat niet over een afrekening van een clubicoon. Het ging over een beslissing voor de toekomst van Ajax. We hebben allerlei zaken bekeken met betrekking tot het voetbal. Afrekening zou betekenen dat we hem niet verder zouden helpen, spreken, of de deur dicht sloegen. We willen hem juist helpen op de beste manier om beter te worden als manager om in de toekomst klaar te raken voor de job."

De komende tijd zal voor Mislintat in het teken staan van het aanstellen van een nieuwe trainer en het op orde maken van de selectie. De Duitser lijkt rekening te houden met een aantal uitgaande transfers. "Het is duidelijk welke spelers het meest aantrekkelijk zijn voor grote clubs", aldus Mislintat. "Daar hoort Mohammed Kudus bij, maar een vertrek hangt af van de markt en de budgetten. Ook Jurriën Timber en Edson Alvarez behoren daartoe, ja. Als je naar de samenstelling van de huidige selectie kijkt, hebben we een centrale verdediger en een spits nodig. Elke positie moet dubbel bezet zijn. In aantallen komen we dus tekort.”

Mislintat zegt zich 'comfortabel' te voelen bij hetgeen hij van financieel directeur Susan Lenderink mag uitgeven. "Hoeveel ik mag spenderen, druk ik niet in bedragen uit", aldus Mislintat. "Als we spelers halen, dan betekent het dat ze in onze speelstijl moeten passen. En dan is het duidelijk dat technische en stijlvolle spelers interessant zijn. Maar denk ook aan andere aspecten van het totaalvoetbal: de bal moet snel terug in de ploeg zijn, dus moeten de spelers ultrafit zijn. Het is mijn verantwoordelijkheid wie er aangetrokken wordt. Ik ben er om de lange termijn te bewaken."