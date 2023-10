Minteh voor het eerst gevraagd naar langer verblijf bij Feyenoord: ‘Snel gegaan’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 11:05 • Wessel Antes • Laatste update: 11:02

Yankuba Minteh geniet van zijn uitleenbeurt aan Feyenoord, zo laat de negentienjarige buitenspeler van Newcastle United weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. De pijlsnelle Gambiaan werd door zijn werkgever direct doorverhuurd aan Feyenoord. Over een langer verblijf in De Kuip wil hij echter nog niet speculeren.

Minteh kwam sinds zijn komst naar Feyenoord al tienmaal in actie voor de Rotterdammers. De linkspoot liet drie treffers en een assist noteren in zijn optredens. Minteh hoopt de komende tijd vaker te kunnen juichen met de Wakanda celebration. “Na mijn laatste goal besloot ik zo te juichen, met de groet van Wakanda. Misschien neem ik dit wel als mijn vaste celebration hier bij Feyenoord na een doelpunt.”

Zijn contract bij Newcastle tekende Minteh in Nederland. “De stad heb ik zelf nooit gezien. De club gaf meteen aan dat ik op huurbasis naar Feyenoord zou gaan. De club liet allerlei mensen overkomen naar Nederland om te zorgen dat mijn eerste weken goed zouden verlopen. Zo heb ik heel vaak contact met Shola Ameobi, hij stuurt soms beelden en zegt wat ik beter kan doen.”

Minteh ziet dat hij stappen heeft gemaakt sinds zijn huurtransfer naar Feyenoord. “Wat dat betreft gaat mijn ontwikkeling lekker snel, want ook Feyenoord werkt op die manier met beelden. Na elke wedstrijd krijg ik weer te zien wat de verbeterpunten zijn.”

Slot noemde Minteh onlangs een felle en gretige speler, daar de Gambiaan de speler is die het vaakst zijn teamgenoten raakt tijdens het jagen op trainingen. “Soms worden jongens boos, maar ze weten dat ik er niet op uit ben om iemand te raken. Ik wil de opbouw verstoren, de bal snel proberen te veroveren en mijn teamgenoten helpen. Feyenoord speelt een heerlijk systeem, lekker aanvallend en als buitenspeler weet je dat je hard moet werken.

Minteh kijkt angstig toe naar de winter, daar hij het Afrikaanse klimaat is gewend. “Ik hou niet van kou. Weet je wat ik misschien nog wel het moeilijkste vond van mijn eerste maanden hier? Dat ijsbad van een kwartier dat we moeten nemen. Dat is zo koud. Soms zou ik er na een minuut of tien wel uit willen, maar de mensen van de medische staf staan er bij tot het kwartier voorbij is, haha. Er is geen ontkomen aan.”

Waar men het al over een langere uitleenbeurt heeft, wil Minteh nog niet speculeren. “Ik hoor dat er mensen zijn die hopen dat ik langer blijf. Maar dat is ver vooruitkijken. Het is wel duidelijk dat ik het hier naar mijn zin heb. Ik voel de waardering van de trainers en de supporters. En ik voel dat ik mezelf ontwikkel onder deze trainer. Het is snel gegaan.”