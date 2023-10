Minister van Binnenlandse Zaken reageert op verzoek tot uitzetting Mazraoui

Donderdag, 19 oktober 2023 om 21:19 • Lars Capiau • Laatste update: 21:31

De minister van Binnenlandse zaken van de deelstaat Beieren, Joachim Herrmann, gaat Noussair Mazraoui niet het land uitzetten. Dat vertelde de politicus van de CSU op de Beierse radiozender BR. Daarmee reageert hij op een verzoek van mede-politicus Johannes Steiniger.

Steiniger wilde namelijk dat Mazraoui wel uit het land gezet zou worden. Op X haalde het Duitse parlementslid Kurt Landauer aan. Landauer was een joodse man die jarenlang als voorzitter van Bayern München actief was.

"De vereniging van Kurt Landauer, de club die door de nazi's als 'jodenclub' werd weggezet, mag dit niet over zijn kant laten gaan", schreef de politicus van het tevens christendemocratische CDU. "Lieve Bayern München: smijt hem zo snel mogelijk uit de club. Alle staatsmogelijkheden moeten worden aangewend om hem uit het land te verdrijven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan dat gehoor gaat Herrmann dus geen verzoek geven. "Nee, ik kan in de regel alleen maar iemand deporteren als er ernstige strafbare feiten zijn gepleegd", legde hij uit. "Daarom moet Bayern zich in dit geval zelf om de situatie bekommeren, want dit kan niet de boodschap zijn van spelers van Bayern München, voor wie ik veel waardering heb."

Mazraoui sprak op Instagram zijn steun uit voor de mensen in Palestina, naar aanleiding van het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij deelde op zijn pagina een vers uit de Koran, wat gepaard ging met een vlag van Palestina en bijdragen van andere Marokkaanse ploeggenoten, die tevens hun steun betuigden aan de Palestijnen.

Daar was zijn werkgever niet van gediend. Inmiddels zouden de ex-Ajacied en de clubleiding van Bayern een gesprek met elkaar gehad hebben. Daarom kwam het voor BILD als grote verrassing dat de Marokkaan donderdagochtend apart trainde, in plaats van dat hij met de groepstraining meedeed.

Bayern zelf heeft nog niet gereageerd op de commotie die rondom de persoon van Mazraoui is ontstaan. Het is daarom vooralsnog onduidelijk of Mazraoui consequenties te wachten staat. Anwar El Ghazi kreeg wel straf van zijn werkgever 1. FSV Mainz. De ex-Ajacied werd door zijn Duitse werkgever op non-actief gesteld.