Mimoun Mahi maakt verrassende transfer binnen Nederland

Donderdag, 10 augustus 2023 om 12:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

Mimoun Mahi vertrekt definitief bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen donderdag bekend. De 29-jarige buitenspeler maakt transfervrij de overstap naar De Graafschap, waar hij een contract heeft getekend voor drie seizoenen. Afgelopen seizoen werd Mahi al op huurbasis gestald bij SC Cambuur, de club die hij komend seizoen tegenkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

De Graafschap haalt met Mahi een ervaren speler in huis. De aanvaller speelde tot dusver 180 wedstrijden in de Eredivisie en 32 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij 52 keer trefzeker en gaf hij 29 assists. Bij Utrecht waren de kansen op speeltijd minimaal, waardoor Mahi de voorkeur geeft aan een avontuur buiten de Domstad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben superblij om hier te zijn", laat de flankspeler weten in een eerste reactie. "Ik geloof in de ambitie die de club heeft uitgesproken en het plan dat ze voor de ploeg én mij hebben. Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan voor deze mooie club." Ook technisch manager Peter Bijvelds is in zijn nopjes. "Mimoun heeft laten zien dat hij kan scoren en we verwachten van hem dat hij direct aanvallende impulsen aan onze groep toevoegt."

Jordy Zuidam erkent dat de kans op speeltijd bij Utrecht minimaal was voor Mahi. "We zijn met Mimoun in gesprek gegaan over zijn situatie en hebben met hem meegedacht toen De Graafschap zich voor hem meldde", aldus de technisch directeur op de clubsite. "We bedanken hem voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem een goed vervolg van zijn carrière toe."