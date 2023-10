Bosz hakt knoop door op middenveld in opstelling voor topper tegen Ajax

Zondag, 29 oktober 2023 om 13:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:25

Peter Bosz heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Ajax. De oefenmeester van PSV voert geen veranderingen door ten opzichte van het midweekse gelijkspel in de Champions League tegen RC Lens (1-1). Daarom geniet Malik Tillman de voorkeur op de 10-positie ten opzichte van Guus Til. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez is de doelverdediger van de Eindhovenaren. De defensie bestaat uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Armel Bella-Kotchap is geopereerd aan zijn schouder en ligt voorlopig uit de roulatie.

Joey Veerman en Jerdy Schouten zijn de controleurs op het middenveld, waarop Tillman fungeert als meest aanvallende pion. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

PSV kreeg deze week een flinke tegenvaller te verwerken, toen duidelijk werd dat zowel Bella-Kotchap als Noa Lang voorlopig niet inzetbaar is. Hoelang de verdediger aan de kant staat, is nog niet geheel duidelijk. Het Eindhovens Dagblad kon wel iets meer duidelijkheid geven over Lang. De aanvaller, die kampt met een hamstringblessure, wordt eind november, na de interlandperiode, terugverwacht.

PSV zal het duel met Ajax met gemengde gevoelens ingaan. De Eindhovenaren kwamen tegen Lens op voorsprong, maar wisten die niet vast te houden. Door het gelijkspel wacht PSV nog altijd op zijn eerste overwinning in de groepsfase dit seizoen. De return tegen Lens moet gewonnen worden om (een serieuze) kans te houden op overwintering in het miljardenbal.

Overigens heeft PSV ervoor gekozen om vanaf de wedstrijd tegen Ajax met zogenaamde hardcups te werken. De club kiest daarvoor met het oog op duurzaamheid. Supporters die een biertje willen nuttigen betalen eenmalig twee euro voor zo'n hardcup. Bij een volgende aankoop krijgt de koper een nieuwe hardcup. Na afloop kan de koper de beker weer inleveren, waarna hij of zij het aankoopbedrag van twee euro retour krijgt.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Tillman, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.