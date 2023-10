Foto vanuit ziekenhuisbed geeft ernst van blessure PSV-verdediger aan

Armel Bella-Kotchap is zaterdag geopereerd aan zijn schouder en sleutelbeen, zo blijkt uit een post op Instagram. De verdediger moet vanaf nu revalideren en volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zal dat enkele weken in beslag nemen. Bella-Kotchap is desondanks strijdbaar en plaatst een opbeurend bericht bij de foto waarop te zien is dat hij in een ziekenhuisbed ligt.

"Kampioenen ontstaan juist in moeilijke tijden", zo schrijft de PSV-verdediger op Instagram. "Met de genade van God zal ik snel terugkeren. Grote dank aan mijn familie en vrienden die mij steunen op deze reis", aldus Bella-Kotchap, die afsluit met de woorden 'Love ABK'. Wat volgt is een stroom aan steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld, met onder meer Ismael Saibari die al grappend 'Beterschap gigantische baby' schrijft in een reactie onder de foto van zijn ploeggenoot.

Het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze week al dat Bella-Kotchap een schouderblessure had opgelopen, al werd dat niet officieel bevestigd door PSV. De blessure van de verdediger is een hard gelag voor trainer Peter Bosz, die nog niet volop gebruik heeft kunnen maken van Bella-Kotchap.

De Duitse centrale verdediger moest eerder enkele wedstrijden missen wegens de naweeën van een getrokken kies. De laatste weken moest de Duitser ook al verstek laten gaan wegens een blessure. Verdeeld over 5 wedstrijden kwam Bella-Kotchap tot dusver tot 246 speelminuten in het shirt van PSV.

PSV wist eerder deze week nog niet wat de beste behandelmethode voor Bella-Kotchap zou zijn. De blessure zou verholpen kunnen worden met rust of een ingreep, maar bij de koploper van de Eredivisie was men terughoudend om Bella-Kotchap onder het mes te laten gaan. Grote vraag was namelijk of dat een effectievere methode is dan rust. Naar nu blijkt is er dus toch gekozen voor een operatieve ingreep.

De geopereerde Bella-Kotchap mist dus sowieso de thuiswedstrijd van PSV tegen Ajax van zondag. Daarnaast lijken ook de ontmoetingen met Heracles Almelo (4 november ), RC Lens (8 november) en PEC Zwolle (12 november) te vroeg te komen voor de pas 21-jarige verdediger, die dit seizoen wordt gehuurd van Southampton.

Bosz kan ook al niet beschikken over Noa Lang. De aanvaller raakte op 8 oktober in het duel met Sparta Rotterdam (0-4) geblesseerd aan zijn hamstring. Het kostte de vleugelflitser de interlandperiode met het Nederlands elftal, terwijl hij er ook niet bij was tijdens de wedstrijden van PSV tegen Fortuna Sittard (3-1 winst) en Lens (1-1). Zijn plek op de linksbuitenpositie werd de voorbije wedstrijden ingenomen door Hirving Lozano.

Het is de verwachting dat Lang pas ná de interlandperiode in november weer beschikbaar is voor Bosz. Dat houdt in dat Lang de interlands van Oranje met Ierland (thuis, 18 november) en Gibraltar (uit, 21 november) mist. In clubverband zal PSV Lang moeten missen in de wedstrijden tegen Ajax (thuis), Heracles Almelo (uit), Lens (thuis) en PEC Zwolle (thuis). Als alles volgens verwachting verloopt, zou Lang op 25 november, wanneer de uitwedstrijd tegen FC Twente op het programma staat, zijn rentree kunnen maken.