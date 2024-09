Miljoenenaanwinst van Feyenoord heeft last van aanpassingsproblemen

Jeyland Mitchell heeft moeite met zijn stap naar Feyenoord, zo zegt de negentienjarige verdediger uit Costa Rica in gesprek met La Nación, een nationale krant uit zijn geboorteland. Mitchell speelde tot dusver nog geen enkele minuut namens de Rotterdamse club.

Mitchell verhuisde in juli van Costa Rica naar Nederland om zijn Europese voetbaldroom te verwezenlijken. Feyenoord maakte ongeveer 2,5 miljoen euro over naar LD Alajuelense voor zijn diensten.

De fysiek sterke verdediger ondertekende een contract tot medio 2029 in De Kuip, maar kreeg nog niet de kans om zich te laten zien aan de supporters van Feyenoord. Tegen Sparta Rotterdam zat Mitchell wel voor het eerst bij de wedstrijdselectie van nieuwbakken trainer Brian Priske.

In gesprek met La Nación blikt Mitchell terug op zijn eerste maanden in Rotterdam. “Het is moeilijk geweest voor mij. Ik kom terug van een blessure en het tempo is anders.” Ook buiten het veld moet Mitchell wennen.

“Je gaat alleen naar een nieuw land toe, dat is ingewikkeld”, vertelt Mitchell openhartig. “Ik heb een beetje moeite gehad met het dagelijkse leven in Nederland, maar nu mijn moeder bij mij is verandert alles. Ik leer een beetje de taal.”

Over de club Feyenoord is Mitchell wel positief. “Het is een mooie club, het is een team dat strijdt in de Champions League en ik had niet verwacht op zo'n jonge leeftijd deze transfer te maken.”

De gelovige Mitchell houdt er vertrouwen in dat hij gaat slagen bij Feyenoord. “Alles gaat langzaamaan de goede kant op. Ik vraag God om begeleiding in iedere richting waarin ik ga.” Met Costa Rica speelt Mitchell deze week twee interlands, tegen Guadeloupe en Guatemala.