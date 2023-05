Milan incasseert niet eens schot op doel tijdens eenvoudige middag in San Siro

Zaterdag, 6 mei 2023 om 16:55 • Noel Korteweg

AC Milan heeft zaterdagmiddag eenvoudig afgerekend met Lazio. De ploeg van Stefano Pioli was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de Romeinen – die niet eens op doel wisten te schieten – en lijkt daardoor klaar voor de halve finale in de Champions League tegen Internazionale van komende woensdag. Een smet op de verder vrij zorgeloze middag voor Milan was de liesblessure van Rafael Leão na twaalf minuten. Het is onduidelijk of hij het duel met Inter kan halen. Ismaël Bennacer en Theo Hernández waren de doelpuntenmakers in San Siro. I Rossoneri nemen de vierde plek in de Serie A voorlopig over van Inter.

Pioli begon met de gebruikelijke namen nadat hij zijn opstelling omgooide in het thuisduel met Cremonese (1-1) van afgelopen woensdag. Olivier Giroud, Hernández en Leão keerden daardoor terug in de basis. Ook Fikayo Tomori stond weer aan de aftrap nadat hij een schorsing moest uitzitten. Tommaso Pobega, Alessandro Florenzi en Zlatan Ibrahimovic zaten nog op de tribune wegens een blessure.

Milan op voorsprong! ??

Een grote fout in de opbouw waardoor Giroud makkelijk kan aangeven op Bennacer!

Het thuisduel kon bijna niet slechter beginnen voor Milan. Leão moest de strijd al na twaalf minuten staken wegens een liesblessure. De Portugese aanvaller raakte geblesseerd na een passeerbeweging in het strafschopgebied van Lazio en liet zich verzorgen aan de zijlijn. Leão besloot het vervolgens weer te gaan proberen, maar moest de strijd nog geen dertig seconden later alsnog staken. Het betekende zeer slecht nieuws voor Pioli en zijn ploeg, die woensdagavond Inter treffen in de Champions League.

Leão werd vervangen door Alexis Saelemaekers. Vijf minuten later nam Bennacer de openingstreffer voor zijn rekening. De Algerijnse middenvelder zette hoog druk op Marcos Antônio en veroverde de bal, die bij Giroud terechtkwam. De Fransman legde in één keer terug op Bennacer, die vervolgens met een stuit achter Ivan Provedel schoot: 1-0. Het was pas het tweede competitiedoelpunt van de Algerijn dit seizoen.

En ook de 2-0 is een feit! ??

Na een rush vanaf de eigen helft scoort Theo Hernández met een klein gelukje ??



Na een rush vanaf de eigen helft scoort Theo Hernández met een klein gelukje

Niet veel later kwam ook Hernández op het scorebord. De Fransman kwam op vanaf de linkerflank en bleef sterk aan de bal. Het was Giroud die een gat trok voor Hernández, waardoor laatstgenoemde kon uithalen en zijn bal vervolgens op prachtige wijze in het net zag belanden: 2-0. Het lukte Lazio in de eerste helft niet om ook maar tot een schot op goal te komen. Ook in het tweede bedrijf hoefde Maignan niet in actie te komen. Ante Rebic dacht ruim tien minuten voor tijd de 3-0 te maken, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.