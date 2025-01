Mike Verweij zag Francesco Farioli iets opmerkelijks doen op persconferentie Ajax: ‘Hij zat daar echt op te wachten’

Mike Verweij noemt de persconferentie van Francesco Farioli vrijdagmiddag ‘bijzonder’. De trainer van Ajax besloot een lijst met statistieken voor te lezen van een blaadje, maar vergat volgens de journalist één belangrijke statistiek.

“Ik ben helemaal doodgegooid met statistieken. De persconferentie was heel bijzonder”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Maar hij vergat één cijfertje: dat hij eigenlijk gewoon zeven punten te veel heeft op dit moment, gezien het vertoonde spel van Ajax voor de winterstop.”

“Qua expected points heeft Ajax er iets meer dan 31, maar in werkelijkheid heeft Ajax 39 punten. Dus zo goed als het er nu uitziet, was het allemaal niet voor de winterstop”, vervolgt Verweij.

“Hij doet het natuurlijk gewoon goed. Als je ziet waar Ajax vandaan komt… Ze staan nu tweede, ze hebben 39 punten. Dus ze liggen op Champions League-koers. Als ze dat halen, hebben ze het aan het einde van het seizoen echt uitstekend gedaan. Maar er valt ook van alles op aan te merken."

“Nu kregen we tijdens de persconferentie, en dat was wel heel opvallend, een hele lijst. Hij zat er ook op te wachten, dat hij een vraag kreeg zodat hij dat tevoorschijn kon toveren. Toen een collega van ESPN voorstelde om wat statistieken voor te lezen, zei hij: ‘Ja!’ Toen werden we zeven minuten later wakker, want toen had hij alle statistieken erbij gehaald. Het was op zich leuk, alleen Farioli prees Farioli. En dat vond ik wel heel opvallend.”

Volgens collega Valentijn Driessen is het veelzeggend dat Farioli besloot om die lijst met statistieken voor te lezen. “Dan voel je gewoon te weinig waardering, of je voelt de verkeerde waardering, of de juiste mensen waarderen je niet.”

“En hiertegenover mij zit natuurlijk wel iemand”, doelt Driessen op Verweij. “Dus hij wil Mike ook graag overtuigen en waardering verdienen bij Mike. Maar Mike lijkt zich niet zo makkelijk overtuigen tot dusver.”