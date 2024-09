Mike Verweij weet of Ajax nog een transfervrije speler gaat strikken

Ajax gaat zich hoogstwaarschijnlijk niet versterken met een transfervrije speler, laat staan een linksbuiten. De Amsterdammers zitten sinds het vertrek van Steven Bergwijn verlegen om aanvallers op de linkerflank, maar volgens Mike Verweij 'is de kans heel groot' dat Ajax geen enkele clubloze speler strikt. Ook Davy Klaasen komt in principe niet in aanmerking voor een contract.

Bergwijn liet de Johan Cruijff ArenA op vrijwel het allerlaatst mogelijke moment achter zich. 's Avonds laat op Deadline Day werd zijn transfer naar het Saudische Ittihad Club afgerond.

Ajax had Bergwijns vervanger al klaarstaan. Kamaldeen Sulemana moest op huurbasis met optie tot koop overkomen van Southampton. Die transfer was op het papierwerk na helemaal rond.

Toen na het sluiten van de transfermarkt bleek dat niet alle benodigde documenten op tijd waren ingediend bij de FIFA, ging er een streep door de komst van Sulemana naar Amsterdam. Al snel repte technisch directeur Alex Kroes over de mogelijkheid om een transfervrije linksbuiten op te pikken.

Inmiddels lijkt de td zich bedacht te hebben. "De kans is heel groot dat Ajax helemaal niks meer gaat doen qua transfervrije spelers", laat Mike Verweij weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Ajax heeft al die spelers doorgelicht en bekeken", vervolgt de clubwatcher, "en ze vinden dat geen dusdanige versterkingen dat ze daar nu heel veel geld voor willen uitgeven." Dat geldt dus ook voor Klaassen, die momenteel zijn conditie op peil houdt bij Jong Ajax.

In januari lijken de Amsterdammers wél nieuwe spelers te willen aantrekken. "Ajax kiest er heel bewust voor om zich in de winterstop te gaan versterken", aldus Verweij.