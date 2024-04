Mike Verweij weet in welke functie Alex Kroes zou kunnen terugkeren bij Ajax

Een dienstverband van Alex Kroes bij Ajax is nog altijd een van de mogelijkheden, zo weet Mike Verweij. De clubwatcher vertelt in de podcast Kick-off dat de geschorste algemeen directeur erg geliefd is op De Toekomst en dat er wordt gekeken naar of hij een andere functie kan bekleden in Amsterdam. Verweij oppert om Kroes aan te stellen als technisch directeur.

Begin deze maand werd bekend dat de Raad van Commissarissen van Ajax zijn nieuwbakken algemeen directeur had geschorst wegens mogelijk handelen met voorkennis. Enkele dagen later volgde het nieuws dat de bestuursraad van de club zich niet kan vinden in de beslissing en hoopt op een terugkeer van Kroes bij Ajax.

Het idee van een comeback van de ex-directeur van AZ en Go Ahead Eagles wordt uitvoerig besproken in de podcast van De Telegraaf en als we Verweij mogen geloven is het zelfs een reële optie.

"Wat je nu steeds meer hoort, is dat mensen Kroes toch terug willen", vertelt de journalist. "Kroes is ook heel populair op De Toekomst, omdat hij al 25 jaar lid is van Ajax en ook nog steeds in het vijfde elftal voetbalt." Kroes is als speler actief bij de amateurtak van de Amsterdammers.

"Heel veel mensen zien hem graag terugkeren en desnoods, daar wordt wel een beetje op aangestuurd, in een andere functie", weet Verweij, die ook gelijk een mogelijke nieuwe baan voor Kroes opgooit.

"Dan kun je denken aan het technisch directeurschap, waarbij iemand anders algemeen directeur zal moeten worden. Al dan niet ad-interim", aldus Verweij.

"Als je dat doet, dan niet als statutair, maar als titulair directeur. Dan heb je ook een goed verhaal naar je stakeholders met de sponsoren voorop. Want ik denk dat sommige sponsoren het niet heel prettig zullen vinden als hij alsnog algemeen directeur wordt alsof er niks gebeurd is. Want er is natuurlijk wel iets gebeurd: hij is oliedom geweest", besluit Verweij.

'Gepasseerd station'

Valentijn Driessen vermoedt dat een terugkeer als algemeen directeur voor Kroes inmiddels een 'gepasseerd station' is. Dat heeft alles te maken met de uitspraken van RvC-voorzitter Michael van Praag.

"Ik denk dat Michael van Praag bereid is die strijd gewoon aan te gaan, hij gaat zijn poot niet terugtrekken", vermoedt de chef voetbal van De Telegraaf. "Want ze zijn zo uitgesproken geweest, dan ben je echt ongeloofwaardig als Raad van Commissarissen."

