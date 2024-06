Verweij onthult: 'Slechts 3 aankopen van Mislintat mogen blijven bij Ajax'

Mike Verweij onthult: ‘Slechts 3 aankopen van Sven Mislintat mogen blijven bij Ajax’

Ajax wil komende zomer liefst negen van de twaalf aankopen die Sven Mislintat deed als directeur voetbalzaken verkopen. Dat zegt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Alleen Diant Ramaj (22), Sivert Mannsverk (22) en Branco van den Boomen (28) kunnen langer blijven in de Johan Cruijff ArenA.

In een podcast die voornamelijk over het Nederlands elftal gaat, geeft Verweij een korte update over de huidige situatie in Amsterdam. “Bij Ajax hebben ze de troep die Mislintat heeft gehaald geëvalueerd. De conclusie is dat er van de twaalf spelers die zijn aangetrokken door Mislintat bij Gods gratie drie mogen blijven.”

Verweij weet ook welke spelers mogen blijven bij Ajax. “Dat zijn Ramaj, Branco van den Boomen en - je raadt het nooit - Sivert Mannsverk. De rest heeft allemaal het bordje te koop op zijn voorhoofd.” Collega Valentijn Driessen reageert vol ongeloof op de genoemde namen.

“Dat zegt alles over de huidige beleidsbepalers van Ajax”, aldus de journalist. “Dat deze drie mogen blijven, die werkelijk geen enkele meerwaarde hebben gehad. Misschien alleen die keeper, die heeft het aardig gedaan.”

Van Mannsverk en Van den Boomen is Driessen geen fan. “Die hebben geen meerwaarde, daar gaat het uiteindelijk om. Mannsverk zou de nieuwe Frenkie de Jong zijn, nou… in geen velden of geen wegen.”

Volgens Verweij spreekt Ajax zelf niet uit dat spelers mogen vertrekken. “Want dan worden ze minder waard.” De Amsterdammers hebben hun hoop gevestigd op Kroatië komende zomer. “Ajax hoopt dat Sutalo en Sosa een goed EK spelen.”

Indien de informatie van Verweij klopt, kunnen Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jakov Medic, Gaston Ávila, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Carlos Forbs en Chuba Akpom allen op zoek naar een nieuwe club. Georges Mikautadze heeft de deur bij Ajax al achter zich dichtgetrokken.

