Mike Verweij meldt akkoord Ajax: ‘Maar RvC houdt poot vooralsnog stijf’

Ajax en Julian Rijkhoff hebben woensdagochtend een akkoord bereikt over een dienstverband van 4,5 jaar in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de journalist zijn er wel nog een aantal obstakels. De Raad van Commissarissen wil eerst spelers verkopen voor de negentienjarige spits kan tekenen, terwijl Borussia Dortmund ook nog akkoord moet gaan met de transfer. Zodoende zit Rijkhoff nog in de wachtkamer.

De in Purmerend geboren spits, die tussen 2012 en 2021 in de jeugdopleiding van Ajax speelde, wil dolgraag terugkeren naar zijn jeugdliefde. Rijkhoff ligt in Dortmund nog tot medio 2026 vast, maar heeft op korte termijn weinig perspectief op speeltijd in de hoofdmacht. Volgens Verweij staat de rechtspoot in de startblokken voor de medische keuring indien Ajax en Borussia Dortmund een akkoord bereiken.

Ajax wil eerst spelers van de hand doen voor Rijkhoff kan tekenen. "Die afspraak is ook met financieel directeur Susan Lenderink gemaakt", aldus Verweij. Door het aantrekken van Jordan Henderson en de aanstaande contractverbetering van Jorrel Hato zijn de Amsterdammers in deze situatie beland. "Hoewel de seinen voor Jorge Sánchez (Cruz Azul), Francisco Conceição (Porto) en Anass Salah-Eddine (een Italiaanse club) vooralsnog op rood staan, heeft Ajax de hoop dat er de komende uren nog iets goed valt."

Indien er geen geld meer binnenkomt, moet Rijkhoff hopen dat de Raad van Commissarissen van Ajax alsnog water bij de wijn doet. “De 1,5 miljoen euro die Dortmund in gespreide betalingen verlangt, is geen bedrag om van achterover te vallen. Daarnaast valt een Ajax-spits – zelfs als hij tegenvalt – altijd weer voor die transfersom of meer te slijten”, concludeert Verweij.

Ajax moet enigszins haast maken met het vastleggen van Rijkhoff, daar de jeugdinternational van Nederland Onder 19 ook bij diverse clubs uit het buitenland op het lijstje staat.

Eerder meldde Verweij al dat andere clubs bij de zaakwaarnemer van de spits, Dick van Burik, informeren of zij nog kans maken op de handtekening van Rijkhoff. De voorkeur van de speler zelf gaat echter nog steeds uit naar een terugkeer bij Ajax.

Rijkhoff komt uit de jeugdopleiding van Ajax en vertrok begin 2021 naar Dortmund, dat 130.000 euro voor zijn diensten betaalde. De rechtspoot bewijst in Duitsland ook een doelpuntenmaker te zijn, maar zijn officiële debuut in de hoofdmacht bleef vooralsnog uit.

Rijkhoff was bij het Onder 19-elftal van Dortmund in 57 wedstrijden goed voor 52 doelpunten en 13 assists. Hij staat met dertien doelpunten op de vijfde plek van topscorers aller tijden in de Youth League.

