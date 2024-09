Mike Verweij denkt dat niet iedereen bij Ajax ervan baalt dat de overgang van Kamaldeen Sulemana niet door is gegaan. De Amsterdammers hadden de Ghanese buitenspeler van Southampton op het oog als vervanger van Steven Bergwijn, maar de deal ketste af doordat Ajax niet alle benodigde documenten op tijd had ingevelerd.

Het duurde maandagavond even voordat de overgang van Steven Bergwijn naar Ittihad Club definitief werd. Dat had volgens Verweij te maken met de betaling, waarmee de juridische afdeling van Ajax aanvankelijk niet kon leven.

Uiteindelijk kwamen beide partijen iets na 22:30 uur tot een akkoord, waardoor Ajax nog een kleine anderhalf uur had om Sulemana te strikken als opvolger. Dat lukte uiteindelijk dus niet.

“Toen ze besloten om Bergwijn nog te gaan verkopen, wisten ze dat het gigantisch kielekiele zou worden”, aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat risico hebben ze gezien, en zijn ze aangegaan.”

“Je moet allerlei documenten invoeren in het Transfer Matching System. En een deel van de documenten was voor 00:00 uur ingevoerd, maar één documentje is net na 00:00 uur gevallen. En daardoor ging het mis. Het is heel sneu voor Ajax, maar dat wisten ze.”

Toch vermoedt Verweij dat niet iedereen binnen Ajax baalt dat Sulemana niet is gekomen. “Ik denk dat er binnen Ajax ook mensen heel blij zijn dat het mis is gegaan. Deze jongen heeft de laatste acht wedstrijden niet gevoetbald, vanwege een blessure.”

“Hij heeft de laatste seizoenen niet heel veel gespeeld. En ik hoorde een huursom - feitelijk het salaris dat overgenomen wordt - van enkele miljoenen euro’s. Daar was gewoon niet iedereen binnen Ajax het mee eens. Dus ik denk dat het misschien wel een geluk bij een ongeluk is dat hij niet komt”, besluit de journalist.