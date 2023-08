Mike Verweij confronteert Steijn met eerdere uitspraak: ‘Wanneer komen zij?’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 14:55 • Noel Korteweg

Mike Verweij heeft Maurice Steijn woensdagmiddag geconfronteerd met een eerdere uitspraak die laatstgenoemde heeft gedaan. De trainer van Ajax gaf tijdens het trainingskamp in Duitsland aan dat hij ‘op Nederlanders of jongens met Ajax-dna rekende’. “Wanneer worden die aangetrokken?”, vraagt Verweij aan Steijn.

“Er is maar één Nederlander gekomen, dat is Branco (van den Boomen, red.)”, zegt Steijn. “Die was er toen al”, reageert Verweij. Steijn: “Die was er al, ja. Maar ik denk wel dat een aantal spelers die gekomen is, echt wel het Ajax-dna bezit. Uiteindelijk moet blijken of de puzzel in elkaar valt, maar we hebben wel met elkaar gezeten zo van: ‘Aan welke voorwaarden moet het Ajax-dna voldoen?’”

“Dan heb je het over individuele kwaliteiten, een stukje bravoure, vooruit durven verdedigen, spelen voor de winst... Ik denk dat we daarin echt wel een aantal spelers hebben gehaald die dat bezit”, zegt Steijn. Verweij vraagt dan aan de oefenmeester van de Amsterdammers ‘welke van de tien aankopen uit zijn koker komen’. “Aan de voorkant hebben wij met de staf gezeten en aangegeven op welke posities we ons wilden versterken”, aldus de trainer. “We konden aan het begin natuurlijk heel duidelijk zien aankomen dat Edson Álvarez, Mohammed Kudus, Jurriën Timber en Dusan Tadic weg zouden gaan.”

“Uiteindelijk is het Sven (Mislintat, red.) samen met zijn scouts die met de namen en de bekende lijstjes komt. Zo is het gegaan.” Steijn en zijn staf hebben wel ‘wat namen’ genoemd, zegt de trainer. “Maar je weet niet of die spelers daadwerkelijk haalbaar waren of naar Ajax wilden. We hebben met elkaar wel wat namen benoemd en die ook neergelegd. Uiteindelijk zijn er andere keuzes gemaakt. Dat hoeft niet per se goed of slecht te zijn. Dat is ook de taak van de td, om daar samen met zijn scouts ‘een klap op te geven’.”