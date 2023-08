Micky van de Ven houdt met Spurs weer de nul en boekt comfortabele zege

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 15:28 • Lars Capiau • Laatste update: 15:37

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag een comfortabele zege geboekt op Bournemouth. De Londenaren wonnen met 0-2 dankzij doelpunten van James Maddison en Dejan Kulusevski. Met de zege klimt de ploeg van manager Ange Postecoglou tijdelijk naar de eerste plaats. Spurs blijft voorlopig nog ongeslagen, met zeven punten uit drie wedstrijden.

Bij Spurs koos Postecoglou wederom voor Micky van de Ven in de basis. Ook alle tien andere namen waren onveranderd ten opzichte van het met 2-0 gewonnen duel met Manchester United vorige week. Bij Bournemouth kreeg Justin Kluivert voor het eerst een basisplaats toebedeeld van manager Andoni Iraola. De voorgaande twee wedstrijden moest de Nederlander het nog doen met invalbeurten. De vleugelaanvaller deed zestig minuten mee. Ook ex-AZ'er Milos Kerkez startte bij the Cherries in de basis en maakte de negentig minuten vol.

Na een kwartier spelen zette Maddison de bezoekers op voorsprong. Na een ragfijne steekbal van Pape Sarr schoof de drievoudig Engels international de bal achter doelman Neto: 0-1. Kort daarna kreeg Richarlison een mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar na een vermeende handsbal van Lloyd Kelly kreeg de Braziliaan de bal niet meer onder controle om af te werken. Op slag van rust schoot Kluivert de bezoekers bijna langszij, maar zijn schot vloog rakelings naast.

Na rust kreeg Bournemouth iets meer grip op de wedstrijd, maar was het wederom Spurs dat doel trof. Na een fraaie actie van de twintigjarige Destiny Udogie en een mooie combinatie van hem en Heung-min Son kreeg de linksback de bal voor het doel. Deze werd dankbaar binnengewerkt door Kulusevski: 0-2. Het doelpunt van de Zweed, die zijn eerste doelpunt maakte sinds januari, betekende ook meteen de eindstand. Spurs klimt met de overwinning voorlopig naar de eerste plaats en blijft ongeslagen in de Premier League.