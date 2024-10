Micky van de Ven heeft woensdagavond een blessure opgelopen in de EFL Cup-wedstrijd tegen Manchester City. De linksback van Tottenham Hotspur greep na een sprintduel naar zijn hamstring en ging geëmotioneerd van het veld.

Van de Ven won in de twaalfde minuut het duel van voormalig PSV'er Savinho, die met een faire sliding van de bal werd gezet door de Oranje-international. Van de Ven greep bij het opstaan naar zijn hamstring. Hij speelde nog heel even door, maar ging vervolgens op het gras zitten.

Van de Ven was zichtbaar ontdaan door de blessure. "Het huilen staat hem nader dan het lachen", zei Viaplay-commentator Guy Habets terwijl de vleugelverdediger het veld zelfstandig lopend verliet.

Het is zeker niet voor het eerst dat Van de Ven een hamstringblessure oploopt. De verdediger miste vorig seizoen zestien wedstrijden van Tottenham door twee verschillende hamstringkwetsuren.

Door de nieuwe blessure moet Van de Ven vrijwel zeker de interlandperiode van november met het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. In oktober stond Van de Ven nog in de basis tegen zowel Hongarije (1-1) als Duitsland (1-0 verlies). Oranje speelt in november tegen Hongarije en tegen Bosnië en Herzegovina.