Michiel Kramer is niet te spreken over speler uit de Eredivisie: 'Doe normaal man!'

Michiel Kramer (36) is geen fan van het gedrag van Wouter Goes (20). Dat laat de ervaren spits van RKC Waalwijk blijken te gast in FC Rijnmond. Kramer is van mening dat de jonge verdediger van AZ normaal moet doen.

AZ ging zondagavond in blessuretijd onderuit tegen Sparta Rotterdam (1-2). Aan het winnende doelpunt van Arno Verschueren ging een overtreding van Goes op Tobias Lauritsen vooraf, al liet de scheidsrechter doorspelen.

ESPN-journalist Vincent Schildkamp is van mening dat Goes alsnog een straf moet krijgen. “Het is levensgevaarlijk wat hij doet. Hij houdt Lauritsen al vallend in de klem en hij kan geen kant meer op. Die nek zit echt klem. Dit vind ik écht levensgevaarlijk en hier moet je op ingrijpen. Dit is een schandalige actie.”

Kramer haakt in en wil overduidelijk zijn zegje doen over Goes. “Die jongen wekt best wel wat irritatie op, bij heel veel spelers. Hij kan het stoer vinden omdat hij een verdediger is en wil laten zien dat hij hard is, maar vroeg of laat gaat dit tegen hem werken...”

“Het is goed om hard te spelen, maar ga niet vervelend lopen doen. Ga niet mensen bij de keel grijpen of knijpen. Vriend, doe is normaal man! Als jij een mooie stap wil maken naar het buitenland moet je gewoon fair verdedigen”, aldus Kramer.

Kramer lijkt behoorlijk klaar te zijn met Goes. “Hoe vaak heeft hij dit al gedaan?” Presentator Bart Nolles grapt dat de spits hem zelf maar eens moet aanpakken. “Dan moet ik wel de goede raken”, grapt Kramer, doelend op een van zijn eigen fouten.

Kramer kreeg tijdens het thuisduel met AZ (0-3 nederlaag) eerder dit seizoen een rode kaart nadat hij tot twee keer toe een speler van de Alkmaarders in het gezicht raakte. Niet Goes, maar Seiya Maikuma en Peer Koopmeiners waren zijn slachtoffers.