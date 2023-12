Michiel Kramer: ‘Het is serieus een goede speler. Ik vind hem beter dan Minteh’

Michiel Kramer is onder de indruk van de prestaties van Javairô Dilrosun bij Feyenoord. De aanvaller van RKC Waalwijk, met een kortstondig verleden in Rotterdam, is van mening dat de vleugelaanvaller momenteel zelfs beter speelt dan zijn directe concurrent Yakuba Minteh.

"Aan het begin van het jaar heb ik ook al eens over hem gezegd dat het best wel een goede speler is", opent Kramer vrijdag het item over Dilrosun in het sportprogramma van RTV Rijnmond. "Alleen dat hij het vertrouwen mist op het moment dat hij gaat spelen."

"Het is serieus echt een goede speler", maakt Kramer duidelijk dat hij graag naar Dilrosun kijkt. "Hij gaat echt nog wel van waarde zijn dit seizoen. Ik vind Dilrosun beter dan Yankuba Minteh."

Dilrosun beleefde in de laatste weken voor de winterstop goede invalbeurten tegen FC Volendam en Celtic. Daarna volgden basisplaatsen tegen Heracles Almelo en in het bekerduel met FC Utrecht.

Voormalig teammanager Bas van Noortwijk is het eens met Kramer. "Ik vind hem nu beter dan vorig seizoen", ontvangt Dilrosun complimenten. Van Noortwijk verwacht dat de vleugelaanvaller na de winterstop regelmatig zal spelen. "Bij Minteh is het alles of niets, dat mag op die leeftijd, en Igor Paixão moet minder rollen op het veld. Daar word ik zo moe van. Stop daar toch mee."

Van Noortwijk snapt dat trainer Arne Slot regelmatig rouleert in de voorhoede. "Dat doet hij omdat niemand levert." De trainer van Feyenoord kan ook nog Calvin Stengs als rechtsbuiten opstellen en heeft op links nog de beschikking over Luka Ivanusec.

Slot sprak zondag voorafgaand aan Heracles-uit kort over Dilrosun. "De rechtsbuitenpositie is nog weleens aan verandering onderhevig. En vandaag krijgt Javairô na twee uitstekende invalbeurten (tegen FC Volendam en Celtic, red.) de kans daar. Volgens mij heb ik altijd gezegd dat wij een x-aantal buitenspelers hebben die elkaar heel erg weinig ontlopen. En dat het heel erg dicht bij elkaar ligt", zo klonk het bij ESPN.

