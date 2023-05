Michael Reiziger volgt Van de Looi op en is de nieuwe bondscoach van Jong Oranje

Donderdag, 25 mei 2023 om 18:01 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:10

Michael Reiziger is vanaf komend seizoen de nieuwe bondscoach van Jong Oranje, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De vijftigjarige oefenmeester zit aanstaande zondag bij de uitwedstrijd tegen FC Twente voor het laatst op de bank bij Ajax als assistent-trainer. De oud-voetballer maakte eerder bekend dat hij ergens voor zijn kans wil gaan als hoofdtrainer. Met het bondscoachschap bij Jong Oranje, waar Reiziger tot en met het EK van 2025 heeft getekend, heeft hij al snel een nieuwe klus gevonden.

Reiziger is blij met zijn volgende stap. “Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg. Het is een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land. Ik heb natuurlijk veel met jonge voetballers gewerkt, dus die ervaring sluit perfect aan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om presteren, dus we gaan er alles aan doen om succesvol te zijn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan.”

Nigel de Jong, de directeur topvoetbal bij de KNVB, is tevreden met de komst van Reiziger. “Het is een goede zaak dat een oud-topspeler als Michael zijn kennis en ervaring voor Jong Oranje gaat inzetten. Hij kent de voetballerij, weet wat topsport-mentaliteit inhoudt en is een gerespecteerde naam in binnen- en buitenland. Met zijn achtergrond als trainer van Jong Ajax heeft hij natuurlijk ervaring met de toptalenten, en hij heeft laten zien dat hij daar het beste uit kan halen.”

Jong Oranje speelt komende maand het EK in Georgië en Roemenië. Erwin van de Looi neemt na dat eindtoernooi afscheid. Reiziger speelde tijdens zijn carrière onder meer voor Ajax, AC Milan, Barcelona en PSV, en won de Champions League, Wereldbeker, vier keer de Eredivisie en twee keer LaLiga. Tussen 1994 en 2004 speelde de oud-verdediger 72 keer voor het Nederlands elftal.