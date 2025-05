Mexx Meerdink heeft nieuws dat eigenlijk nog niet naar buiten mag komen

Mexx Meerdink was donderdag met een hattrick de grote held van AZ, dat met 4-1 veel te sterk was voor sc Heerenveen en in de finale van de play-offs om Europees voetbal staat. De aanvaller komt na zijn heldenoptreden in het AFAS Stadion met een opvallende onthulling.

Voor Jong Oranje komt het EK in Slowakije eraan en Voetbal International wil weten hoe Meerdink daar tegen aankijkt. De AZ'er speelde nog nooit in het team van bondscoach Michael Reiziger, maar komt gezien zijn leeftijd, 21, nog wel steeds daarvoor in aanmerking.

''Volgens mij is de selectie al bekendgemaakt. De spelers hebben een mail gekregen, die heb ik helaas niet gehad'', onthult Meerdink dat hij volgende maand niet naar Slowakije afreist.

De uitspraak van Meerdink is enigszins opvallend te noemen. De definitieve EK-selectie is namelijk nog niet wereldkundig gemaakt door Reiziger. De verwachting is dat dat binnenkort zal gebeuren.

Meerdink vindt het jammer dat het EK aan hem voorbij gaat. ''Je wil er natuurlijk ook bij zijn. Het is mooi om voor je land uit te komen.''

''Maar ja, ik blijf lekker bezig hoe ik nu bezig ben. En misschien is het ook goed dat ik aankomend seizoen gewoon de focus kan hebben op de voorbereiding. Want als je het EK speelt, sluit je later aan'', zo verduidelijkt de trefzekere aanvaller.

''Misschien is het voor mij goed dat ik vanaf het begin er sta. Dat ik de stapjes kan zetten die ik wil zetten'', zo besluit Meerdink.

Het EK vindt tussen 11 en 28 juni plaats in Slowakije. Jong Oranje treft in de groepsfase Finland, Oekraïne en Italië.