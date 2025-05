Metamorfose bij Ajax: 2 peperdure aankopen krijgen geen plek in de kleedkamer

Er gaat deze zomer een hoop gebeuren in de Johan Cruijff ArenA, zo valt vrijdagochtend te lezen in het Algemeen Dagblad. Ajax krijgt niet alleen een nieuwe trainer, want het is goed mogelijk dat driekwart van de huidige selectie in september vertrokken is.

Clubwatcher Johan Inan pakt vrijdag uit met een uitgebreid artikel over de metamorfose bij Ajax. De Amsterdammers kunnen behoorlijk wat geld verdienen aan sterkhouders Josip Sutalo, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey.

Ook het aanblijven van aanvoerder Jordan Henderson valt nog te bezien. Daartegenover staat dat ervaren krachten Remko Pasveer en Davy Klaassen hun aflopende contracten alsnog gaan verlengen.

Naast Pasveer en Klaassen kan technisch directeur Alex Kroes nog een aantal ‘zekerheidjes’ opschrijven. Volgens Inan kunnen de namen van Youri Baas, Steven Berghuis, Bertrand Traoré en Mika Gods alvast ingevuld worden.

De Amsterdammers hebben een grote groep reserves, waarover Inan ook schrijft. “Bij Ajax mag zo'n beetje iedereen te koop zijn, de in de winter gekochte Oliver Edvardsen, Youri Regeer en Lucas Rosa ontspringen de dans sowieso.”

Ajax slaagde er nog niet in een doorbraak te vinden in de onderhandelingen met Kian Fitz-Jim (contract tot medio 2027). Inan weet ook dat de direct nog altijd niet overtuigd is van de kwaliteiten van Anton Gaaei.

Daniele Rugani keert terug naar Juventus en Ajax lijkt ook de koopoptie in het huurcontract van Matheus (Braga) niet te lichten. Ahmetcan Kaplan en Kristian Hlynsson kunnen voor een goed bedrag vertrekken.

Geen plek in de kleedkamer

Tot slot is er een groep spelers waarvan Ajax sowieso af wil. Owen Wijndal, Branco van den Boomen en Christian Rasmussen vallen in die categorie. Voor een aantal verhuurde spelers heeft Kroes een keiharde boodschap.

“Mocht de nieuwe trainer denken Chuba Akpom of Carlos Forbs aan de praat te krijgen, dan heeft hij nu pech. De directie is niet van plan om ze aan te laten sluiten in de voorbereiding en nog plaats te laten nemen in kleedkamer 1. Die druk moet Kroes helpen om ook Borna Sosa en Jakov Medic definitief van de zware loonlijst te strepen”, aldus Inan.