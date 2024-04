â€˜Met Ã©Ã©n of twee versterkingen kan PSV de komende vijf jaar kampioen wordenâ€™

‘Met één of twee versterkingen kan PSV de komende vijf jaar kampioen worden’

In Eindhoven en omstreken wordt reikhalzend uitgekeken naar het aanstaande landskampioenschap. Zaterdagmiddag, als de ploeg van Peter Bosz het in eigen huis opnemen tegen Vitesse (16:30 uur), kan opnieuw een belangrijke stap worden gezet.

Twee clubiconen die voorop lopen in de polonaise als het daadwerkelijk zo ver is, zijn Willy en René van de Kerkhof. De tweeling blikt in gesprek met het Algemeen Dagblad alvast vooruit op het naderende feestje.

"Ik durf te zeggen dat we een van de beste PSV's in jaren hebben", aldus Willy, die meteen wordt aangevuld door zijn broer. "Met één of twee versterkingen erbij heb je een elftal waarmee je ook de komende vijf jaar kampioen van Nederland kunt worden.''

"Zo'n Jerdy Schouten, hè. Voor mij is hij de Willem van Hanegem van PSV. Een briljant regisseur. Alleen is Schouten dan een stukje sneller dan Willem. Én gezegend met een goed rechterbeen", gaat Willy verder.

René is het volledig eens met zijn bloedverwant. "Al zou een club 100 miljoen willen betalen voor Schouten, dan nóg moet je hem niet laten gaan. Gek is dat eigenlijk, dat die jongen eerst nog jaren vrij anoniem in Italië heeft gevoetbald, voordat hij naar ons kwam."

Willy zou Schouten zelfs voor het dubbele niet verkopen. "Zo veel overzicht, zo makkelijk voetballend. Een fenomeen is hij. Zet hem bij Manchester City neer en hij doet ook zo mee. Nee, ik snap er niks van dat hij niet eerder is ontdekt."

Ruud van Nistelrooij

René is van mening dat het aandeel van Ruud van Nistelrooij niet moet worden onderschat. De vorig jaar opgestapte hoofdtrainer verdient ook de credits, zo is het oordeel. "Hij heeft jonge jongens als Bakayoko en Babadi de kans gegeven, hè.''

"Ik vind het jammer hoe het is gelopen met Ruud. Hij is te vroeg ingestapt als hoofdtrainer. Hij zou de ideale assistent zijn van Bosz. Dan had hij het over één of twee jaar zo van hem kunnen overnemen. Was voor Ruud ideaal geweest.''

