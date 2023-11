Messi en Argentinië lijden na jaar eerste nederlaag als wereldkampioen

Vrijdag, 17 november 2023 om 07:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:40

Argentinië heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn eerste nederlaag geleden in de WK-kwalificatiecyclus. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was in het eigen La Bombonera niet opgewassen tegen Uruguay: 0-2. Ronald Araújo en Darwin Núñez zorgden voor de doelpuntenproductie.

Argentinië trad op volle oorlogssterkte aan, dus met onder meer Lionel Messi, Julián Álvarez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister en Enzo Fernández. Zij zagen dat het eerste gevaar van de wedstrijd van de voet van Maximiliano Araújo kwam. De buitenspeler van Uruguay vond Emiliano Martínez op zijn weg.

De eerste keer dat Messi van zich liet horen was na ruim tien minuten spelen. De linkspoot probeerde het met een schot van een meter of twintig, maar wist voormalig AZ-goalie Sergio Rochet niet te verrassen.

Op slag van rust waren het de bezoekers die brutaal de leiding grepen. Na goed doorgaan aan de linkerkant van Matías Viña stond Araújo klaar bij de tweede paal om af te ronden. De sliding van Nicolas Gonzalez kwam te laat om de openingstreffer te voorkomen.

Ook in het tweede bedrijf golfde het spel op en neer, zonder dat dat meteen tot grote kansen leidde. De beste mogelijkheid was voor Messi, die na een klein uur spelen vanaf de hoek van het strafschopgebied een vrije trap op de lat schoot.

Uruguay besloot de duimschroeven daarop iets aan te draaien en kroop meer uit de schulp, wat een kwartier voor tijd de 0-2 opleverde. Núñez troefde Nicolas Otamendi af op snelheid en bleef koel oog in oog met Martínez.

Voor Argentinië is het de eerste nederlaag als wereldkampioen. De laatste keer dat de ploeg van Scaloni punten verspeelde was op het WK, toen in het eerste groepsduel werd verloren van Saudi-Arabië. La Albiceleste blijft wel aan kop in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie met twaalf punten uit vijf duels.