Memphis moet toekijken terwijl zijn concurrenten trefzeker zijn voor Atlético

Atlético Madrid heeft zondagavond met enige moeite afgerekend met Almería. In eigen huis had de ploeg van Diego Simeone aan een sterk eerste halfuur genoeg: 2-1. De doelpunten kwamen op naam van Álvaro Morata en Ángel Correa. De Madrilenen kenden een mindere tweede helft, maar ondanks een tegentreffer kwam de zege niet meer in gevaar.

Bijzonderheden

Memphis Depay begon wederom op de bank bij Atleti. De 88-voudig international van Oranje zag toe hoe zijn ploeg al snel op voorsprong leek te komen, toen Antoine Griezmann na acht minuten van dichtbij binnenschoot. De Fransman stond echter buitenspel en dus werd de goal afgekeurd. Zo'n tien minuten later kon Griezmann wel een assist bijschrijven, nadat zijn pass op fraaie wijze werd gepromoveerd tot doelpunt door Morata: 1-0.

???????????????????????????? ? De spits van Atlético omspeelt de keeper en zet zijn ploeg op voorsprong ?? Atlético Madrid - Almería: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiAlmería pic.twitter.com/MY2QzE1RUf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 10, 2023

Niet veel later maakte Correa er op aangeven van Marcos Llorente 2-0 van, waardoor Atlético op een eenvoudige zege leek af te stevenen. In de tweede helft werd Almería dreigender en dat leverde via Léo Baptistão zelfs een aansluitingstreffer op, maar de drie punten bleven alsnog in de Spaanse hoofdstad: 2-1. Memphis moest uiteindelijk genoegen nemen met een invalbeurt van een halfuur.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties