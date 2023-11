Memphis krijgt tip van Van der Vaart: ‘Ik weet het, maar dit zit in mijn DNA’

Woensdag, 29 november 2023 om 00:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:40

Memphis Depay is dolblij dat hij weer voetballer is. De aanvaller van Atlético Madrid maakte dinsdagavond met een invalbeurt tegen Feyenoord (1-3 winst) voor de tweede keer minuten sinds zijn slepende spierblessure. "Het was moeilijk om toe te kijken", zegt Memphis, die gedurende zijn interview emotioneel raakt, tegenover RTL.

Memphis liep op 28 augustus een blessure op tegen Rayo Vallecano (0-7 winst). Eind september keerde hij tegen Real Madrid (3-1 winst) terug, maar dat duurde slechts negen speelminuten. Daarna moest Memphis nog eens twee maanden aan zijn herstel werken, voordat hij afgelopen zaterdag zijn rentree maakte tegen Real Mallorca (1-0 winst).

"Het zijn eigenlijk twee blessures geweest, de tweede keer was het een terugval van de eerste", legt Memphis uit. "Ik moest langer de tijd nemen om de spieren te herstellen. Iedereen vraagt zich af hoe dat kan, ik zelf ook. Ik ben een professional en ik doe er alles aan om fit te worden. Het was een moeilijke tijd."

"Mentaal is het zwaar, hoewel ik natuurlijk wel zwaardere blessures heb gehad, met mijn knie bijvoorbeeld (kruisbandblessure in 2019, red.). Ik had een goed begin van het seizoen, dan wil je doorzetten, maar het mocht niet zo zijn. Ik ben nu aardig op weg om terug te komen."

Voor Memphis was het mooi om terug te zijn in Nederland. "Vrienden zaten op de tribune, Rotterdam is een speciale plek." Memphis groeide op in de regio en speelde in de jeugd voor Sparta Rotterdam. "Feyenoord mag ook trots zijn. Ze hebben vandaag met vlagen goed gespeeld en hebben hun ding gedaan dit Champions League-seizoen. Ik ben blij dat wij doorgaan."

Memphis raakt tijdens zijn interview zelfs een beetje geëmotioneerd. "Ik ben blij dat ik weer kan en mag voetballen. Ik wil er slim mee omgaan. Ik mis wedstrijdritme. Mijn benen liepen na tien minuten vol. Het heeft tijd nodig, maar het komt wel. Ik wil graag meteen de oude zijn, maar ik moet slim zijn."

Memphis kreeg van Rafael van der Vaart in Studio Voetbal het advies om spiermassa te verliezen, omdat de aanvaller 'te breed' zou zijn geworden en daardoor minder wendbaar. "Ik heb het ook gehoord. Als je een blessure hebt, moet je de spieren opbouwen en sterk maken. Uit mijn DNA blijkt dat ik heel snel spiermassa aankom. Dat is genetisch, van mijn vaders kant, de Afrikaanse kant." De vader van Memphis komt uit Ghana, zijn moeder uit Nederland.

"Je kan het niet tegenhouden, want je moet bepaalde oefeningen doen om die spier weer sterker te maken. Door wedstrijdritme op te doen zie je dat mijn lichaam weer wat slanker wordt, minder breed. Ik zit niet in het krachthonk aan de gewichten. Dat heb ik niet nodig. Ik moet met wedstrijden ervoor zorgen dat ik in de juiste shape kom."