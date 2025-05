Memphis Depay zwaar onder vuur wegens dierenleed: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij!'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, wiens foto op Instagram op veel kritiek kan rekenen.



Memphis raakte in 2020 al eens in opspraak vanwege dierenleed. De spits van het Nederlands elftal had toen een lijger als huisdier genomen (kruising tussen leeuw en tijger). Dat kwam hem toen op veel kritiek te staan, maar daar heeft hij ogenschijnlijk niet van geleerd.



Memphis kwam maandagavond namelijk opnieuw in de schijnwerpers te staan wegens vermeend dierenleed. De aanvaller poseerde op Instagram met een witte tijger aan de riem. In een gezamenlijk statement van Dierenorganisaties Stichting AAP, Stichting SPOTS en World Animal Protection Nederland melden zij 'vol ongeloof' te zijn na het zien van de foto.







De aanvalsleider van Corinthians liet de foto nemen in Ghana, een land waar tijgers van nature niet voorkomen. “Memphis poseert nu wederom met een wild dier alsof het een accessoire is. Hij staat op de foto met een jonge witte tijger aan een ketting. Maar iedereen kan toch wel bedenken dat dit geen normale situatie is? We kunnen maar één conclusie trekken: dit is dierenleed”, zei een woordvoerder namens de organisaties tegenover Shownieuws.



"Beste Memphis, dit is geen hond maar een wild dier. We verzoeken we jou te stoppen met dit soort sneue stoerdoenerij en het goede voorbeeld te geven: respecteer wilde dieren, ga niet op de foto met hen en stop met het scoren van likes over de rug van onschuldige dieren", luidt het verzoek op Instagram van Stichting AAP aan de aanvaller. Memphis heeft (nog) niet gereageerd.