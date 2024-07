Memphis Depay en Akwasi brengen op EK-wedstrijddag van Nederlands elftal teaser van muzieknummer uit

Memphis Depay brengt later deze week samen met Akwasi een nummer uit. Het lied heet 'Bedankt voor je mening' en is een reactie op de vele kritiek die de voetballer de laatste weken ontving.

Zondag slingerde Akwasi een teaser de wereld in. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt de artiest en directeur van Omroep ZWART uit dat het lied moet worden beschouwd als een 'knipoog naar alles wat er over hen is gezegd en geschreven'.

In het refrein zingt Akwasi: "Ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. Einde mededeling."

In de teaser is bovendien Memphis te horen. De aanvaller vertelt al rappend dat de criticasters hem niet deren: "Ik geef niks om je mening. Ik zie dit als lening, want je gebruikt mijn tijd en daar ben ik echt straight in. You better pay me.”

Het muzieknummer wordt later deze week volledig uitgebracht. Op cover van de plaat is een silhouet van Memphis én zijn hoofdzweetband en Akwasi te zien. Over die band was de afgelopen weken veel te doen.

"Bij Memphis hebben we dat natuurlijk net weer gehad, naar aanleiding van zijn hoofdband’, vertelt Akwasi aan het AD. "Ikzelf heb natuurlijk haatcomments, verwensingen en talloze bedreigingen over me heen gekregen."

"Memphis en ik zijn allebei bekend met dit aspect van een publiek figuur zijn", stelt Akwasi, die de beat van het nummer geproduceerd zag worden door The Flexican & Mucky.

