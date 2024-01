Memphis Depay is met winnende goal vlak voor tijd wéér goud waard voor Atlético

Memphis Depay heeft zich andermaal onderscheiden bij Atlético Madrid. De Oranje-international, die in de vorige twee wedstrijden al trefzeker was, maakte vlak voor tijd de winnende treffer tegen Rayo Vallecano: 2-1. Dankzij de zege staat Atlético derde in LaLiga, met evenveel punten (47) als FC Barcelona. Rayo staat dertiende.

Bijzonderheden:

Atlético pakte tien minuten voor rust de voorsprong in het eigen Cívitas Metropolitano. Román Riquelme krulde een vrije trap richting de tweede paal, waar de onlangs van de Afrika Cup teruggekeerde Reinildo Mandava overtuigend raak kopte: 1-0.

Atlético leek vlak voor rust met zijn hoofd al in de kleedkamer te zijn, daar Pep Chavarria's pass terechtkwam bij de volledig ongedekte Álvaro García. De 31-jarige Spanjaard bevond zich op de rand van de zestien en verschalkte Jan Oblak met een puik schot in de verre hoek: 1-1.

Diego Simeone, die koos voor basisplaatsen voor Memphis en Ángel Correa in de voorhoede, bracht Antoine Griezmann na een klein uur spelen binnen de lijnen. De Fransman zag dat Memphis tien minuten voor tijd scoorde, maar de voormalig PSV'er bleek buitenspel te hebben gestaan. Vlak voor tijd was het alsnog raak. Griezmann gaf uitstekend voor op Memphis, die tussen twee verdedigers in van dichtbij binnenprikte: 2-1.

?????????????? ?????????????? ??????

In de slotfase van de wedstrijd kruipt Memphis stiekem tussen de verdedigers door en scoort de winnende voor Los Colchoneros ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRayo pic.twitter.com/QTJ9lPwYGm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 31, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties