Memphis Depay is met tweede goal uiterst belangrijk voor Corinthians

Memphis Depay heeft maandagnacht zijn tweede doelpunt in dienst van Corinthians gemaakt. Vanaf de strafschopstip was de dertigjarige Nederlander verantwoordelijk voor de enige treffer op bezoek bij Cuiaba: 0-1.

Memphis speelde voor het tweede duel op rij de volledige wedstrijd uit als spits van Corinthians. De 98-voudig international van het Nederlands elftal lijkt steeds fitter te worden bij zijn nieuwe club. Voormalig PSV’er André Ramalho kwam in Cuiaba als invaller binnen de lijnen.

Op dat moment had Memphis zijn verantwoordelijkheid al genomen. In een gelijkopgaande en stroeve wedstrijd kreeg Corinthians vlak voor rust een penalty. Memphis schoot die onberispelijk en hard binnen in de linkerhoek: 0-1.

Corinthians kon deze zege goed gebruiken in de strijd tegen degradatie uit de Braziliaanse Série A Betano. Corinthians staat nu op de vijftiende plaats, met slechts één punt meer dan nummer zeventien RB Bragantino.

Corinthians zal er alles aan moeten doen om niet in ‘Z-4’ te belanden. ‘Z-4’ is de Braziliaanse naam voor de onderste vier plekken, die zorgen voor degradatie. Corinthians zelf heeft nog zeven competitiewedstrijden te spelen.

Tot dusver speelde Memphis 419 minuten namens Corinthians, verdeeld over 6 optredens. Daarin was de spraakmakende aanvaller goed voor twee doelpunten en twee assists. Bij Corinthians tekende Memphis in september van dit jaar tot eind december 2026.

Momenteel is Memphis nog uit beeld bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman maakte afgelopen vrijdag bekend dat de routinier ook voor komende interlandperiode niet is opgenomen in de voorselectie van Oranje. Hongarije en Bosnië en Herzegovina zijn dan de tegenstanders in het kader van de Nations League.